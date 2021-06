Subway und das „Tuna-Drama“ : Ist da wirklich Thunfisch drin?

Das Thunfisch-Sandwich der Schnellrestaurantkette Subway gibt weiter Rätsel auf. Nach einer Sammelklage gegen den Konzern vor einem kalifornischen Gericht, nach der im Thunfischaufstrich kein Thunfisch zu finden sein soll, kaufte die New York Times in verschiedenen Subway-Filialen in Los Angeles mehrere der Sandwiches und schickte sie an ein Lebensmittellabor. Dort ließ die Zeitung den als „Tuna“ verkauften Brotaufstrich untersuchen. „In der Probe wurde keine Thunfisch-DNA gefunden. Daher lässt sich die Spezies nicht bestimmen“, zitierte die Zeitung das Untersuchungsergebnis.

Das Labor bot zwei Erklärungen: Entweder sei der Aufstrich so stark behandelt worden, dass kein Nachweis mehr möglich sei, oder er enthalte einfach keinen Thunfisch. Subway verwies auf die angeblich unsichere Testmethode. „DNA-Untersuchungen sind einfach keine zuverlässige Methode, um denaturierte Proteine wie im Thunfisch des Unternehmens nachzuweisen. Der Thunfisch wurde gekocht, bevor er getestet wurde.“

Das „Tuna-Drama“

Subway, vor mehr als 55 Jahren im Bundesstaat Connecticut gegründet und heute das am schnellsten wachsende Franchiseunternehmen der Welt, gilt als skandalerprobt. Im Jahr 2015 wurde das frühere Werbegesicht des Konzerns, der Student Jared Fogle, nach einer Anklage wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im vergangenen Jahr entschied der Oberste Gerichtshof in Irland, dass der hohe Zuckergehalt die berühmten Footlongs und andere Brotsorten zur Süßigkeit mache.