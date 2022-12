Starkoch Tim Mälzer : „Mein größtes Talent? Talentfreiheit!“

Seine Karriere begann Tim Mälzer im Londoner Hotel Ritz. Heute ist der Einundfünfzigjährige einer der bekanntesten deutschen Köche. Fast kathartisch wirkende Ausraster im Wettstreit mit seinem Kollegen Steffen Henssler in „Mälzer und Henssler liefern ab“ oder in „Kitchen Impossible“ (beide VOX) prägen sein Image. Mälzers Liebe zur unkomplizierten Küche äußert sich mal brachial, mal zärtlich. Während der Corona-Krise machte er immer wieder auf die schwierige Situation der Gastronomen aufmerksam; im Frühjahr schloss er sein Hamburger Restaurant „Bullerei“ für drei Wochen. Hier macht Tim Mälzer vor diesem Interview eine seiner seltenen Mittagspausen.

Was essen Sie zum Frühstück?

Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Schwarz.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Anzüge kaufe ich bei Herr von Eden. Wenn es legerer, gleichzeitig meinem Alter entsprechend und ein bisschen intellektuell wirken soll, gehe ich zu Thomas I Punkt, für meinen lässigeren Hoodie-Look bevorzuge ich G-Star. Und wenn ich krampfhaft jugendlich rüberkommen möchte, wähle ich Beastin.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Eine Jogginghose. Sie ist dunkelgrau, mehrfach geflickt und mein „guilty pleasure“ im Kleidungsschrank. Ich trage sie ausschließlich zu Hause, in der Öffentlichkeit würde ich weder eine Jogginghose noch eine kurze Hose tragen. Bei „Kitchen Impossible“ gab es eine Ausnahme, aber da haben wir bei 40 Grad gedreht. Noch schlimmer finde ich nur diese Zwei-Drittel-Hosen.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vor drei Wochen.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

„Watership Down“ von Richard Adams im Original hat mich sprachlich wahnsinnig beeindruckt. Auch „American Psycho“ von Bret Easton Ellis hat mich fasziniert. Die Monotonie der Worte lullt einen so ein, dass die geschilderten Gewaltexzesse kaum zu einem durchdringen. Du liest und denkst fünf Seiten später: Moment, was hat die Figur gerade gemacht?

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Für schlichte Informationen nutze ich schnell zugängliche Onlineformate, für alles Tiefergehende ausgiebige Magazinstrecken.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Im Grunde alles. Im Smalltalk bin ich ganz gut, ich mag ein freundliches Miteinander. Mit Menschen in Kontakt zu kommen gehört auch zu meinem Job als professioneller Gastgeber. Ich kann mich gut an der Oberfläche bewegen, ohne dass jemand merkt, dass ich keinen Grund unter den Füßen habe.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Ich sag mal so: Aufsteigendes Wasser habe ich bei relativ vielen Filmen. Auch bei Kinderfilmen.

Sind Sie abergläubisch?

Nein.

Worüber können Sie lachen?

Eigentlich über alles. Auch über mich. Und über bösen Humor. Ricky Gervais finde ich sensationell, aber auch die Operetten von Studio Braun. Humor, der schräg ist und auch mal wehtut, kann ein Ventil sein.

Ihr Lieblingsvorname?

Tim.

Machen Sie eine Mittagspause?

Fast nie. Wenn ich doch mal dazu komme, nutze ich sie, um zu schlafen.

In welchem Land würden Sie gerne leben?

Ich lebe wahnsinnig gerne in Deutschland. Wir haben ein gutes Gesundheits- und ein ganz gutes Sozialsystem, eine Grundsicherung, und auch Menschen aus schwächeren Schichten bekommen zumindest die Option, ihren Weg zu gehen. Wir leben in einem verhältnismäßig sicheren und auch offenen Land: Du darfst sagen, was du willst – du musst nur aushalten, dass auch die Gegenmeinung gesagt werden darf.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Parmesan, Speck, Butter, etwas Gemüse. Nicht im Kühlschrank, aber wichtig: Pasta.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

In der Stadt fühle ich mich ohne freier, aber ich bin ein Automensch. Auch weil das Auto für mich einer der wenigen Orte ist, an denen ich allein sein kann.

Was ist Ihr größtes Talent?

Talentfreiheit! Deshalb habe ich mich nie für etwas entschieden: Ich koche, bin Arbeitgeber, Entertainer, mache Bücher, Innendesign, habe mir so eine Art Abenteuerspielplatz geschaffen. Christian Rach hat mal über mich gesagt, dass ich sehr gut im Kopf schmecken, also Geschmack verstehen und analysieren könne. Die meisten meiner Gerichte entstehen im Kopf. Vielleicht ist mein Talent also, ein guter Kopfschmecker zu sein.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Ich rede, ohne nachzudenken. Ungefiltert. Das ist nicht unbedingt schlau, weil das Gesagte oft nur eine Momentaufnahme ist, aber schnell zu etwas Absolutem gemacht wird.

Welcher historischen Person würden Sie gerne begegnen?

Jesus.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Eine Uhr nie, aber immer einen Ring.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Allure Homme Sport von Chanel.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Ein sechswöchiger Italien-Trip mit einem Schulfreund. Wir waren 16, durften zum ersten Mal allein die Welt entdecken. Die ersten Tage haben wir auf der Spanischen Treppe in Rom verbracht, Menschen aus aller Herren Länder kennengelernt, geflirtet, Freundschaften geschlossen, sind nachts durch die Gassen gestromert. Die Kulinarik, die Gerüche, die Atmosphäre – es war eine schöne, wilde, herrliche Zeit!

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Bei einem Auftritt von Max Mutzke, mit dem ich gut befreundet bin.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Mehr Privatsphäre.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Zu Hause Wasser oder Spezi, im Restaurant Wein. Am liebsten marmeladige, fröhliche Weine, die auch ohne Essen schmecken, mit etwas mehr Volumen im Mund und leichter Restsüße. Gerne auch halbtrocken, da bin ich wie so eine alte Lady.