Spitzenkoch Tomer Tal : Das Frühstück ist für ihn essentiell

Wie wird man zu einem der besten Köche der New Israeli Cuisine? „Ich bin in einer Moshav, einer Art landwirtschaftlichen Kooperative aufgewachsen, wo jeder regelmäßig auf dem Feld mitarbeitet. Das gibt einem ein Gefühl dafür, welche Dinge in der direkten Umgebung wachsen und wann sie am besten sind“, sagt Tomer Tal. Der 36 Jahre alte Koch des George & John in Tel Aviv wird immer wieder an der Spitze von kulinarischen Guides wie dem Gault Millau gelistet.

Vieles aus seiner Kindheit prägt, wie er heute kocht. Zuhause kam auf den Tisch, was seine Großmutter im Garten angebaut hat: frisches Gemüse, Artischocken, Fava-Bohnen, Obst von den vielen Bäumen, Milch und Käse von den eigenen Schafen. Sie stammte aus Marokko und brachte nicht nur ihre Liebe für den Garten, sondern auch viele Rezepte mit. „Wenn wir für die Familie und Gäste gekocht haben, habe ich ihr zugeschaut und mitgeholfen“. Seine Großmutter habe allerdings immer alles ganz genau vorbereitet und in einem großen zweiten Kühlschrank aufbewahrt, was sie alles vorgeschnitten hatte. „Wir haben immer bodenständig, aber sehr gut gegessen.“

Ein eigener Ort zum Ausleben

Die Eindrücke seiner Kindheit prägen bis heute, wie er kocht – nicht nur seine Erfahrung und die genaue Vorbereitung, auch seine Umgebung ist es, die ihn inspiriert. Nach dem in Israel verpflichtenden Wehrdienst hat Tomer Tal in Australien und Hong Kong im Rahmen von Work & Travel erste Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Als er nach der Heimkehr nach Israel immer noch nicht richtig wusste, was er wollte, ging er wieder auf Reisen, diesmal nach Indien, wo er im Himalaya mit indischer Hausmannskost in Berührung kam. Er blieb im Parvati-Tal und eröffnete seinen eigenen Sandwich-Laden. „Der lief zwar ganz gut, aber irgendwann wollte ich mehr“, erzählt Tal. Er zog daraufhin nach Tel Aviv, das gerade zu einem kulinarischen Zentrum wurde, um bei den besten Köchen Israels zu lernen, darunter Yonatan Roshfeld und Haim Cohen.

„Nach einem Gespräch mit Haim habe ich realisiert, dass ich meinen eigenen Ort brauche, um mich auszuleben“, erinnert sich Tal zurück. Diesen Ort hat er 2019 im George & John im Drisco Hotel gefunden, mit dem er sich selbst einen Namen gemacht hat.

Im George & John, benannt nach den Gründern des historischen Hotels in der deutsch-amerikanischen Kolonie, die einst eine Enklave zwischen Jaffa und dem modernen Tel Aviv lag, kocht er, wie er es aus der Kindheit kennt: inspiriert von der Umgebung. Dazu gehört auch das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Geschichte als eines der ersten Luxus-Hotels der Stadt für Gäste, die vor allem aus Europa kamen und denen dementsprechend kontinentale Küche serviert wurde. Die marokkanischen Einflüsse sind geblieben, besonders gerne variiert er mit der Artischocke und der Sharon-Frucht, die es hier überall gibt. Südlich des George & John liegt der Stadtteil Jaffa mit seinen vielen arabischen Bäckereien, und im Viertel selbst gibt es viele balkanische Einwanderer, die zum Beispiel bulgarische Börek mitgebracht haben.