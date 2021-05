Menschheitsgewürz Pfeffer : Die Farbenlehre des Wunderkorns

Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, schreibt Bertolt Brecht in einem seiner schönsten Gedichte, und auch wenn er damit drei Kaisergräber in Prag meinte, besitzt dieser Satz doch universelle Gültigkeit. Was ist von Alexander dem Großen, Karl dem Großen, Theodosius dem Großen geblieben? Und was hat ein klitzekleines Korn bewirkt, das jeder von uns Tag für Tag meist in schrumpeliger schwarzer Gestalt über sein Essen streut? Pfeffer hat wahrhaft Großes geschaffen. Er war schon vor fünf Jahrtausenden als erstes globalisiertes Handelsgut der Vorbote unserer heutigen vernetzten Weltgemeinschaft. Er war es, der Christoph Kolumbus und Vasco da Gama ihre Schiffe besteigen ließ, um den Grundstein für das Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit zu legen. Erst der Wettlauf nach Pfeffer komplettierte unsere Weltkarte und schuf eine Weltordnung, die ein halbes Jahrtausend lang Bestand haben sollte.

Jakob Strobel y Serra (str.), Feuilleton, Reiseblatt Folgen Ich folge

Pfeffer ist das älteste und wichtigste Gewürz der Menschheitsgeschichte. Der Mumie von Pharao Ramses II. steckte man Pfefferkörner in die Nase, weil er im Jenseits so unentbehrlich war wie im Diesseits. Die Römer waren derart verrückt nach Pfeffer, dass ein indischer Chronist schrieb, sie kämen mit Kisten voller Gold zur Wiege des Gewürzes an die Malabar-Küste und reisten mit Säcken voller Pfeffer wieder ab. Die wertvollste Beute des Gotenkönigs Alarich bei der Plünderung Roms im Jahr 410 waren fünftausend Pfund Pfeffer. Jakob Welser wurde dank des Pfefferhandels zum reichsten Bürger des Heiligen Römischen Reiches und Amsterdam zur schönsten Stadt der holländischen Krone. Doch irgendwann wurde dem Pfeffer sein eigener Erfolg zum Verhängnis: Längst ist er so allgegenwärtig, so alltäglich, dass niemand mehr in ihm die Kostbarkeit sieht, die er in Wahrheit ist.