Das Superfood im Check : Wie gesund ist Kokosöl wirklich?

Besser als Olivenöl, besser als Butter: Was ist dran an den Weisheiten über Kokosöl? Bild: Dieter Rüchel

Der Bio-Veggie-Mann ist es leid, wenn immer wieder behauptet werde, „es gäbe keine Heilmittel gegen das Coronavirus“. Das schreibt der Autor, der sich selbst den Beinamen „Bio-Veggie-Mann“ gegeben hat, auf seiner Internetseite „Freedom of Health“; er ist der Meinung, dass es eben doch etwas gebe gegen Sars-CoV-2 und gegen COVID-19, etwas Nebenwirkungsarmes und Sicheres obendrein: Kokosöl nämlich, ein aus dem Fruchtfleisch oder der Milch von Kokosnüssen gewonnenes Fett. Kokosöl, so der Autor weiter, sei „aufgrund verschiedener wirksamer Fettsäuren der Feind des Coronaviruses“ (sic).

Der Bio-Veggie-Man ist nicht allein. Als „immunstärkendes Lebensmittel“ wird Kokosöl derzeit beworben; es wird empfohlen, zur Corona-Vorsorge zwei Löffel am Tag davon zu schlucken. Ein positiver Einfluss auf das Coronavirus ist dabei nur die neueste der vielen Super-Eigenschaften, die Kokosöl zugeschrieben werden. Gegen Pilze und Bakterien soll es helfen, Herzerkrankungen vorbeugen, gut für die Blutgefäße sein, womöglich sogar vor Demenz und Krebs schützen und natürlich beim Abnehmen helfen. Als eine Professorin am Universitätsklinikum Freiburg vor zweieinhalb Jahren all das in einem Vortrag anzweifelte, brach ein Sturm los. „Kokosöl ist das reinste Gift“, hatte die Medizinerin formuliert und damit vielstimmige Kokosöl-Verteidigungen provoziert. Die Professorin entschuldigte sich für ihre „unglückliche Wortwahl“, die Uni nahm das Video ihres Vortrags aus dem Netz.