Safran aus Altenburg : Heiteres Leben, glücklicher Tod

Safran wird bei der Ernte (hier in auf spanischen Feldern) per Hand gepflückt. Bild: dpa

Leben und Verderben, Ekstase und Exitus, Wahrheit und Verblendung liegen bei keinem anderen Genussmittel so nahe beieinander wie bei Safran. Er parfümierte die Betten, in denen Zeus und Hera neue Himmelsherrscher zeugten, befeuerte genauso stark die Lust der Menschen, machte Kleopatra zur verführerischsten Frau der Antike und färbte das Badewasser des römischen Kaisers Marc Aurel (dessen Manneskraft legendär war) goldgelb. So teuer und begehrt ist Safran seit jeher, dass er wie kein zweites Gewürz gefälscht und ge­streckt wird, worauf im Mittelalter der Tod stand – durch Beerdigen bei lebendigem Leib oder gemeinsames Verbrennen mit der gepanschten Ware. Safran besitzt außerdem die unschätzbare Gabe, Schwermut zu vertreiben und für eine „heitere Bewusstseinseintrübung“ zu sorgen, wie es in alten Medizinbüchern heißt. Doch wenn man es mit der Heiterkeit übertreibt und auch nur fünfzehn Gramm der getrockneten Krokusfäden zu sich nimmt, mündet die Euphorie im Kreislaufkollaps, und bald darauf steht das Herz still – „den glück­lichen Tod“ nannte man einst ein solches Ende im Safran-Rausch.

„Blüten, so wertvoll wie Gold“

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons.

Safran verbinden wir mit Orient und Exotik, mit „Tausendundeiner Nacht“ und der Pracht des alten Persiens, das dem Gewürz seinen Namen gab: Das Wort Zarparan, das „Blüten, so wertvoll wie Gold“ bedeutet, stand Pate für die Bezeichnung des Safrans in fast allen Sprachen, und bis heute ist Iran mit einem Marktanteil von neunzig Prozent der weitaus größte Produzent. Doch neueste Forschungen haben zweifelsfrei ergeben, dass der Safran kein orientalisches, sondern ein abendländisches Gewächs ist. Er entstand vor viertausend Jahren irgendwo in Attika durch eine natürliche Mutation des Herbstkrokus. Die Fäden seiner Blüten wuchsen bis zu vier Zentimeter lang, dreimal länger als üblich, und eines Tages müssen die attischen Bauern begriffen haben, welche Wunderkraft sich in diesen Fäden verbirgt – nicht nur als Gewürz und Aphrodisiakum, sondern auch als Medizin: Safran hilft gegen Depressionen, Atembeschwerden, Verdauungsstörungen, hartnäckige Entzündungen und selbst bei der Ablösung der Netzhaut, ein Wissen, das indes wie so vieles mit dem Untergang des Römischen Imperiums verloren ging.

Einen solchen Schatz wollten die Europäer nicht allein den Arabern überlassen, die den Safran mit der Expansion des Is­lams bis nach Sizilien und Andalusien im Abendland wieder populär machten. Und so wurde er auch im Römischen Reich Deutscher Nation kultiviert, allen voran vom sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Weisen, der seinem Namen alle Ehre machte, weil er erkannte, dass das Altenburger Land im Osten Thüringens der ideale Nährboden für Crocus sativus war. So wurde Altenburg reich und schön als Zentrum des deutschen Safran-Anbaus und das Land vor den Stadttoren mit den blühenden Krokusfeldern „Goldene Aue“ genannt. Doch auch dieses Wissen wurde von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges begraben und erst vor wenigen Jahren aus der Versenkung des Vergessens befreit.