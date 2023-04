Aktualisiert am

Mystik und Kulinarik, Symbolik und Aromatik vereinen sich in keinem anderen Nahrungsmittel so vollkommen wie im Ei. Seit Anbeginn aller Zivilisation ist es der Inbegriff der Schöpfung und des ewigen Lebens, weshalb Sumerer und Altägypter ihren Toten verzierte Straußeneier ins Grab legten. Seit fünftausend Jahren beschenken sich die Chinesen zum Frühlingsbeginn mit bemalten Eiern, und seit tausend Jahren verzieren die Christen das Osterei, in dem sie das Sinnbild für die Auferstehung Jesu sehen: Außen ist es kalt und tot wie sein Leichnam, innen aber voller Leben und Hoffnung.

Und zugleich ist das Ei ein Alleskönner in der Küche: Sein Dotter sorgt in vielen Gerichten für eine leuchtende Farbe und samtene Konsistenz. Seine Proteine wirken als Emulgatoren, die Wasser und Öl verbinden, wodurch erst cremige Saucen wie Hollandaise oder Béarnaise entstehen. Und sein Ovalbumin verachtfacht beim Schlagen das Volumen und verleiht so Soufflés Luftigkeit und zugleich Stabilität.

All das hat das Ei zum globalsten aller Lebensmittel werden lassen. Mexikaner essen es als „huevos rancheros“ mit Chili und Tortilla, Japaner als Eierstich Chawanmushi oder als Onsen-Ei, das im heißen Wasser ihrer berühmten Thermalquellen ganz langsam gegart wird. Die Chinesen lieben das Schwefelaroma ihrer „Tausendjährigen Eier“, die drei Monate lang in Salz, Anis, Asche, Kalk, Szechuan-Pfeffer, Teeblättern und Piniennadeln eingelegt werden, bis das Eigelb bernsteinfarben und das Eiweiß graugrün wird.

Zwanzig Milliarden Eier essen die Deutschen pro Jahr

Und der Gastrosoph Alexandre Grimod de la Reynière listete schon vor zweihundert Jahren 543 Eiergerichte der französischen Küche auf, während der Larousse Gastronomique heute die folgenden und noch viele weitere Zubereitungsarten kennt: à la catalane, à la tripe, à la romaine, à la lorraine, à la maraîchère, à la florentine, à la provençale, en bamboche, en chartreuse, en meurette, en cassolette, Œufs Brillat-Savarin, Œufs Brimont, Œufs Carême.

Diese drei namensgebenden Großköche und Erzschlemmer mussten sich keine Gedanken über die Qualität der Eier machen, weil es zu ihrer Zeit keine schlechten gab. Heute hingegen ist das Ei zu einem industriellem Massenprodukt geworden. Zwanzig Milliarden Eier essen die Deutschen pro Jahr und geben sich dem Irrglauben hin, diese gigantische Zahl sei nur mit Turboaufzucht, Chemiefutter, Batteriehaltung und Pseudo-Artgerechtigkeit möglich. Allzu klaglos nehmen wir die Wegrationalisierung des Geschmacks in Kauf, wogegen immer mehr Spitzenköche rebellieren, die in ihren Sternerestaurants Eier so puristisch wie minimalistisch servieren – damit wir nicht vergessen, wie phantastisch ein authentisches Ei schmeckt.

Das Picken und Scharren ist für den Geschmack fundamental

Fast immer sind es Eier von Demeter, dem strengsten Bioverband, Eier wie jene von Kathrin Goebel, die in der ehemaligen erzherzoglichen Meierei am Stadtrand von Darmstadt das Hofgut Oberfeld bewirtschaftet. Ihre Hühner stammen aus einer kleinen ökologischen Zucht, nicht von einem der großen Konzerne, die fast hundert Prozent des weltweiten Hühner-Gen-Pools kontrollieren. Sie heißen Cream & Coffee, sind eine Kreuzung aus den Rassen New Hampshire, White Rock und Bresse und leben in drei mobilen Ställen, die wie eine Mischung aus Großraumzelt und Miniaturhangar aussehen, auf Kufen oder Rädern stehen und mit dem Traktor alle zwei bis vier Wochen versetzt werden.