Nach einem harten Arbeitstag knurrt der Magen, aber die Motivation, noch etwas zu kochen, ist gering: Fertiggerichte gehören längst zum Alltag und nehmen in vielen Supermärkten mehr Raum ein als die Obst- und Gemüseabteilung. Durch die Zunahme von Single-Haushalten und der Erwerbstätigenquote dürfte der Trend auch in Zukunft nicht abreißen.

Hierzulande hat alles mit den Ravioli aus der Dose von Maggi angefangen, einer Blechbüchse, die in Deutschland wohl ähnlich ikonisch wie in den USA die von Warhol verewigte Campbell Tomato Soup sein dürfte. Als im Maggi-Werk in Singen am Bodensee am 14. Mai 1958 die erste Dose vom Band lief, löste sie eine kleine Revolution in Küche und Familie aus. „Bis dahin standen vor allem die Hausfrauen vor dem Herd und haben alle Gerichte selbst gekocht“, sagt Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres. „Das Kochen war auch ein Argument, warum Frauen keiner bezahlten Arbeit nachgehen konnten, weil jeden Abend ein warmes Essen auf den Tisch musste.“

„Mit Fertigessen war es möglich, tagsüber arbeiten zu gehen“

Fertiggerichte seien da eine große Entlastung gewesen, so die Esskultur-Expertin. Produkte wie die Dosenravioli hätten Frauen geholfen, sich von diesem Rollenbild zu lösen: „Mit dem fertigen Essen war es möglich, tagsüber arbeiten zu gehen und abends ein warmes Gericht für die Familien auf den Tisch zu stellen“, sagt Endres. Die schnell erwärmte und sogleich verzehrfertige Konservenpasta brachte Männer an den Herd und befreite Frauen von ihm ein Stück weit – keine unbedeutende Veränderung im Familienleben und Zusammenspiel der Geschlechter während der moralisch restaurierten Adenauer-Jahre.

Die tafelfertigen Nudelkissen in Tomatensauce kommen seit 65 Jahren aus dem Maggi-Werk am Bodensee, in dem heute 550 Menschen arbeiten. An jedem Produktionstag laufen 170.000 Dosen vom Band, wie eine Sprecherin erklärt. Das Kultprodukt gibt es heute in sieben Varianten. Gefüllt sind die kleinen Teigtaschen etwa mit einer Mischung aus Schweinefleisch und Rind, für Vegetarier gibt es eine Gemüsefüllung. Rund 36 Millionen Dosen Ravioli hat Maggi im vergangenen Jahr produziert. Laut Nestlé, zu dem der auch für seine Brühe und Würze bekannte Lebensmittelproduzent mittlerweile gehört, war die Nachfrage im Corona-Jahr 2020 besonders hoch.

Wie man Ravioli am besten verfeinert

Ursprünglich sollte die Dosenpasta die wachsende Nachfrage nach italienischen Gerichten bedienen. Die Deutschen sehnten sich damals nach dem Süden: In den späten Fünfzigerjahren erreichte der Massentourismus nach Italien seinen Höhepunkt. Heute dürften wohl nur noch wenige Dolce Vita und Italianità mit der Konservendose verbinden. Ihren Kultstatus haben die Ravioli stattdessen etwa als Grundausstattung bei Outdoor-Reisen und auf Festivals bewahrt. Denn das Fertiggericht braucht beim Transport weder Kühlung noch Kochgeschirr bei seiner Zubereitung. Im Zweifelsfall kann man die Dose direkt auf Campingkocher stellen – um Überraschungen zu vermeiden, sollte man aber nicht vergessen, sie zuvor zu öffnen.

Doch dass das kulinarische Erlebnis auch unter diesen Umständen nicht alle Geschmäcker befriedigt legen zahllose suchmaschinenoptimierte Texte im Netz nahe, die Alternativen zu Dosenravioli auflisten oder Tipps und Tricks bieten, um sie zu verfeinern. Bei der Frage, wie man das Nassfertiggericht noch besser machen könnte, als es ohnehin schon ist, muss es sich wohl um einen Dauerbrenner handeln, vielleicht so alt wie das Produkt selbst.

Wer nach „Ravioli verfeinern“ bei Google sucht, wird in den Top-Ergebnissen auf einen mehr als 15 Jahre alten Forum-Thread auf chefkoch.de verwiesen. Ein verzweifelter Nutzer aus Porta Westfalica, der sich schon vorauseilend dafür entschuldigt, seiner „Truppe“ wegen Zeitmangel nur Ravioli auftischen zu können, sucht neben Parmesan nach weiteren Ideen, den Blechbüchseninhalt schmackhafter zu machen. Der erste Ratschlag aus der Hobbyköche-Community ließ keine vier Minuten auf sich warten: „Dosenravioli verfeinert man am besten, indem man sie ungeöffnet in den Müll schmeißt.“