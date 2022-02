Kochbuch des Opern-Stars : Auf ein paar Wareniki mit Anna Netrebko

Es gibt Kochbücher, die sind sehr praktisch. Sie enthalten Grundrezepte, die man schon so oft nachgeschlagen hat, dass die Einbände mehlbestäubte Spuren davon tragen. Und dann gibt es Kochbücher, die auf keinen Fall in der Nähe des Herdes aufbewahrt werden, sondern eher repräsentativ im Regal stehen, um Gästen vorzugaukeln, in der Freizeit beschäftige man sich mit den kulinarischen Raffinessen der Molekularküche. „Der Geschmack meines Lebens“ von Anna Netrebko ist ein Hybrid zwischen diesen beiden Extremen.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge







Das Kochbuch des Opernstars ist zum einen so opulent bebildert, dass es unbedingt einen Platz auf dem Kaffeetisch verdient hat. Schon die Umschlaggestaltung mit goldener Schrift auf sanftem Rosé und das Coverbild, auf dem Netrebko im bunter Dolce&Gabbana-Blütenpracht eine Schüssel mit Erdbeeren präsentiert, bitten darum, liebevoll präsentiert zu werden.

Beginnt man zu blättern, fällt bald auf, dass das hier kein gewöhnliches Kochbuch ist. Netrebko nimmt es zum Anlass autobiographisch zu werden. Sie erzählt von den verschiedenen Stationen ihres Lebens und garniert die Erinnerungen an ihre Zeit in Mailand, München, New York oder Sankt Petersburg mit Rezepten, die sie an den jeweiligen Orten in ihr Repertoire aufgenommen hat.

Zurück in die Kindheit

Die Reise beginnt in einem Land, das es nicht mehr gibt. Netrebko erzählt von ihrer Kindheit in der Sowjetunion, wo sie in der Stadt Krasnodar im Nordkaukasus aufwuchs. „Zu einer sowjetischen Kindheit gehörte die Mitgliedschaft bei den Jungpionieren, der offiziellen sozialistischen Kinderorganisation“, schreibt Netrebko. Dem Pionier-Chor verdankt sie mit sieben Jahren ihre ersten Auftritte. Mit zehn hat sie ihren ersten Soloauftritt, seitdem wusste sie, dass sich ihr Leben auf der Bühne abspielen sollte.

Neben solchen Anekdoten stehen Fotos aus dem Familienalbum: Netrebko als Kind zum Neujahrsfest mit Schneemädchen-Krone, fast schüchtern lächelnd im weißen Sommerkleid auf dem Rücken eines Pferdes, aber auch die langen Tafeln bei Familienfeiern in Krasnodar sind abgebildet, denn immerhin soll es hier auch ums Essen gehen. Dem wird im Anschluss an jedes Kapitel die Bühne bereitet. An den Kindheitsrückblick etwa schließen die Zubereitungsanleitungen für Blinitorte mit Lachs und Forellenkaviar, Borschtsch oder Mamas „Rote-Bete-Kaviar“ an. Die Anleitung ist knapp und einfach gehalten, die Zutatenliste so praktisch, dass man sie aus dem örtlichen Supermarkt zusammenstellen kann. Und die Bilder der Fotografinnen Vanessa Maas und Melina Kutelas machen Lust, sofort mit dem Nachkochen zu beginnen.

Mehr zum Thema 1/

Und während man darauf wartet, dass das „Risotto mit Radiccio di Treviso“ oder die gefüllten bunten Mini-Paprika der perfekten Garstufe entgegen kochen, kann man in Netrebkos Erinnerungen an Auftritte auf der Bühne der Mailänder Scala oder der Metropolitan Opera in New York blättern – oder eine der Opern auflegen, in der sie die Hauptrolle sang. Nur wie viele Arien es braucht, bis das Risotto durch ist, das hat sie nicht angegeben.