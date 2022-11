Nudel-Streit in Italien : Pasta Nixda

Noch ist in Italien der Pizza-Krieg nicht beendet, da hat schon der Pasta-Zank begonnen. In beiden Fällen geht es ums Geld und ums Ganze. Den Streit um die Pizza, die seit 2017 von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe Neapels anerkannt ist, hat wesentlich der Unternehmer und Sportmanager Flavio Briatore hervorgerufen – der in Deutschland vor allem durch seine Beziehung zu Heidi Klum notorisch wurde.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Briatore, der mit der süditalienischen Region Kampanien und deren Hafenmetropole gar nichts zu tun hat, sondern aus dem Piemont im Nordwesten stammt, hat mit seiner neuen Restaurantkette „Crazy Pizza“ den stolzen Pizzaioli Neapels buchstäblich den Kulturkrieg erklärt. In den Filialen von „Crazy Pizza“ – nach London, Mailand, Monte Carlo, Riad, Rom und Porto Cervo auf Sardinien soll demnächst auch eine in Neapel eröffnet werden – kostet die Margherita mindestens 14 Euro. In den traditionsreichen Pizzerien Neapels, wo der Klassiker 1889 vom Chef-Pizzaiolo Raffaele Esposito bei „Brandi“ zu Ehren von Königin Margarethe von Italien kreiert wurde, zahlt man dafür vier bis vielleicht sechs Euro. Briatore ließ ausrichten, eine Margherita zu vier Euro müsse selbst in Neapel „schwach“ sein, weil sie nur aus billigsten Zutaten bestehe, während die Margherita bei „Crazy Pizza“ so exquisit sei wie die feinsten Ingredienzen.