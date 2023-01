Miso aus dem Schwarzwald : Eine Würzsauce als Wunderwaffe

Was geschieht, wenn ein japanischer Zen-Meister in Villingen-Schwenningen mitten im Südschwarzwald einen Kochkursus gibt? Normalerweise nichts Weltbewegendes, es sei denn, Frau Koch nimmt an der Veranstaltung teil, entflammt dabei in brennender Liebe zur japanischen Würzsauce Miso und gibt ihre Passion ungefiltert an ihren Sohn weiter.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Dann können kulinarische Landkarten neu gezeichnet und ganze Lebenswege über den Haufen geworfen werden – so wie im Fall von Peter Koch, der als gutes Schwabenkind erst Betriebswirtschaft studierte und dann in der Automobilindustrie arbeitete, wo auch sonst.