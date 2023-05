Wir stehen in einer Schatzkiste und sehen nur Unkraut, belangloses Grünzeug auf einer matschigen Wiese, wie es sie in Deutschland hunderttausendfach gibt, verwilderte Natur, scheinbar wertloses Zeug. Wir sind blind, denn Marko Seibold sieht etwas, was wir nicht sehen. Mit dem Enthusiasmus des glücklichen Schatzsuchers beugt er sich über seine Wiese, schneidet mit einem Taschenmesser Kräuter, Halme, Blüten, Blätter ab und reicht sie uns zum Kosten: Ur-Erbsen mit Erdnussaroma, Ehrenpreis mit Minzgeschmack, Süßdolden, die an Ananas, Anis und Vanille erinnern, vierblättrigen Glücksklee, der mit Hibiskus- und Rosenwasser getränkt zu sein scheint, Kletten, die uns wie verzauberte Artischocken vorkommen. Es ist eine Offenbarung. Und es ist ein Schock, aber ein heilsamer.

Wie schmeckt eine vegetarische Auster?

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Marko Seibold bewirtschaftet auf radikal unkonventionelle Weise eine Handvoll Hektar wilder Wiesen und Äcker in Syke südlich von Bremen und kann davon gut leben, während sein Nachbar 130 Hektar nach den Maßgaben des konventionellen Landbaus beackert und notorisch am Rand des Bankrotts steht. Auf eine kürzere Formel kann man die Absurdität und Perversion unserer industriellen Landwirtschaft nicht bringen. Dabei ist Seibold alles andere als ein esoterischer Kräuterhexer, der sich aus seinen Pflanzen selbstgenügsam einen Zaubertrank zusammenbraut – auch wenn sein backsteinerner Bauernhof mit all dem anarchischen Durcheinander aus gackernden Hühnern, Wollknäueln von Pudeln und musealem Trödel wie eine Mischung aus Villa Kunterbunt und Druiden-Behausung aussieht.

„Die Natur ist nicht gerade, sie ist krumm, und so soll sie bei mir auch wachsen“, sagt Seibold, der nicht ihr seinen Willen aufzwingt, sondern sich ihr fügt, um dann ihre Reichtümer zu ernten. Er düngt, spritzt, jätet und pflügt seine Felder nicht, sondern wartet einfach ab – und erlebt, dass viele Arten dadurch von ganz allein frostresistent werden oder sich erstaunliche Symbiosen bilden; so lässt er den Topinambur im Herbst stehen, weil in den Hohlräumen seiner Stängel Marienkäfer überwintern, die im Frühjahr die Blattläuse fressen. Er sucht auf der ganzen Welt systematisch nach seltenem Saatgut, um Gemüse und Kräuter anbauen zu können, die es im Lebensmittelhandel kaum noch gibt, weil ihre Aufzucht der standardisierten Landwirtschaft zu kompliziert, kostspielig oder mühselig ist; in einem französischen Kloster hat er „ewigen Spinat“ entdeckt, eine Art verschwundenen Sauerampfer, und der Helgoländer Meerkohl, der so salzig wie Eiskraut schmeckt, wächst jetzt ebenso in der Norddeutschen Tiefebene wie der graugelbe Dresdner Rettich. Er lässt Schnittlauch wie alte Rebstöcke 25 Jahre lang stehen, kultiviert die Knospen der Heckenzwiebel, experimentiert mit der Horngurke Kiwano, deren Innenleben an eine Passionsfrucht erinnert, und hat der Haferwurzel zu einer Renaissance verholfen, einer weißlichen Schwarzwurzel, die im Englischen aus gutem Grund „vegetarian oyster“ heißt.