Lebensmittel von Berühmtheiten : Ihr Promi empfiehlt

Mochi-Eis von Farina Opoku

Sobald in Japan die Kirschblüten blühen, werden auch wieder rosafarbene Mochis gegessen: Reiskuchen aus Klebreis, gefüllt mit roter Bohnenpaste und gewickelt in gesalzene, essbare Kirschblätter. Mochis gibt es in verschiedenen Ausführungen, klassisch in Weiß und mit Bohnenmus- Füllung, seit Anfang der Achtzigerjahre auch in gekühlter Version mit Eiscreme-Kern. In Deutschland findet man die Teigbällchen seit einigen Jahren nicht nur in asiatischen Supermärkten, sondern auch im Kühlregal. In manchen Supermärkten gibt es sogar Mochi-Eis-Bars mit Selbstbedienung – was unter anderem an Influencern liegt, die die Reiskuchen in trendigen Restaurants als edles Dessert aufgetischt bekommen.

Auch die 1,5 Millionen Follower schwere Farina Opoku ist Mochi-begeistert, sie besitzt seit diesem Sommer eine eigene Mochi-Sorte: „Cheesecake Salted Caramel“, in Kooperation mit Hersteller O-Mochi. Italienisches Sahneeis mit Frischkäse-Zubereitung und einem flüssigen Salzkaramell-Kern, umgeben von japanischem Mochi-Teig – Fusion Food aus dem Supermarkt.