E s ist eiskalt an den ersten Ausbildungstagen im Januar. Mobile Öfchen bollern, wir sitzen in dicken Klamotten mit Winterstiefeln und Mützen in einer Scheune des „MainÄppelHauses“, zum Aufwärmen fließt heißer Tee. Die angehenden Landschaftsobstbauern sind in jeder Hinsicht biodivers: Männer und Frauen sind gekommen, ältere und jüngere, einige haben schon eine Streuobstwiese, andere wollen sie noch anlegen. Ein Baumpfleger, ein Gartenfreak, eine Frau mit Schrebergarten; eine Dame, die bei der Versicherung arbeitet und sich als Hobby ein Stück Land gekauft hat; eine Architektin, die in der Freizeit einem Freund beim Apfelweinherstellen hilft; ein Waldorflehrer, der den Garten vom Schwiegervater in den Griff bekommen muss; ein junger Mann, der mit seinem Hund aus Sachsen anreist, weil er nur hier, bei Josef Weimer, fundiert lernt, was man wissen muss, um eine Streuobstwiese anzulegen.

Und ich. Ich habe schon Bäume gepflanzt, so bin ich überhaupt hierhergekommen. Ich suchte einen Fachmann, der mich vor dem Baumkauf beraten sollte. Weil ich eine Wiese zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und weil ich Äpfel liebe. Und weil die Ernte von eigenen Bäumen in meiner Vorstellung viel besser schmecken wird als alles, was man jemals kaufen kann. Also bin auch ich für ein Jahr lang alle sechs Wochen für ein Wochenende auf dem Frankfurter Lohrberg und widme mich dem Thema Landschaftsobstbau, umgangssprachlich „Streuobst" – in Theorie und Praxis: mit biologischem, kulturgeschichtlichem, philosophischem Wissen und auf der Leiter im Baum mit Schere und japanischer Zugsäge.