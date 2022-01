Küchenheld Salatschleuder : Mühe und Mythos

Man muss Claude Lévi-Strauss nicht gelesen haben, um zu verstehen, dass man sich in der Küche an einem Ort der Transformation befindet. Vom Rohen zum Gekochten, das wäre die eine Bewegung des Geschehens, vom Rohen zum Verfaulten die andere. Die erste spricht die Kultiviertheit an, das Handwerk, die Kochkunst. Die zweite betrifft Zustandsänderungen, mit denen die Natur heimzahlt, wenn sie lässig oder nachlässig behandelt wird. Nicht erst seit Corona, sondern seit langem schon rückt die Kochkunst in den Kranz von Aktivitäten ein, die das Selbstgefühl stärken. Reputationsgewinne im sozialen Umfeld gehen damit einher. In der Küche von heute haben Connaisseure das Sagen, Menschen, die auf das kulinarische „Wie“ und nicht auf das „Was“ setzen.

In dem Maße, in dem die Kochkunst professionalisiert wird und über Sendungen mit den Sterneköchen der Nation an öffentlicher Wertschätzung gewinnt, steigen die Chancen, in den eigenen vier Wänden mal eben King oder Mälzer vorzuführen. Die Anschaffung des Thermomix hat sich als Irrtum erwiesen. Sie folgte dem Hype auf ein ingenieurales Phantasma, von besorgten Müttern oder Schwiegermüttern in den Doppelverdienerhaushalt gestellt. Entwürdigende Befehle auf dem Display („Jetzt den Deckel öffnen“), blind gegenüber dem künstlerischen Knowhow, das in der Hochkultur des Kochens angesagt ist, müssen wir uns nicht mehr bieten lassen. Kochkunst, so haben wir gelernt, zielt auf das Erzeugen von Texturen.

Etwas Archaisches wohnt ihr inne

Zuallererst haben wir es mit Handwerk zu tun und nicht etwa mit dem stupiden Bedienen von Maschinen. Joseph Beuys ist zuzustimmen: Wer Sellerie schält, arbeitet an einer Plastik, einem haptischen Gottesgeschenk für die Finger, deren Sensibilität durch die tägliche Hackerei auf der Tastatur des Laptops vor die Hunde zu gehen droht. Als selbstverständliches Utensil hat das Japanmesser Einzug gehalten. Gar nicht genug Tomaten kann es geben, um sich schon vor dem Genuss sattzusehen an der chirurgischen Präzision, mit der die Scheiben entstehen, sich sanft zur Seite neigen, das Schneiden ein Gleiten.