In Frankreich würde uns jetzt wahrscheinlich ein livrierter Kammerdiener das Portal eines Palais öffnen, uns in einen Salon geleiten und dort warten lassen, bis der Gottgleiche sich einer Audienz erbarmt. In Deutschland macht ein freundlicher älterer Herr in Kochjacke die Tür seines Einfamilienhauses in einem herkömmlichen Neubaugebiet auf, plaudert mit uns wie mit alten Bekannten und führt uns dann in seine Küche, in der er sich, allerdings gegen ein fürstliches Honorar, acht Stunden lang Zeit für uns nehmen wird – obwohl er eine Heldengestalt der deutschen Küchengeschichte ist.

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Einer der besten und berühmtesten Köche, die unser Land je kannte, 13 Jahre lang mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und nebenbei der Lehrmeister einer ganzen Generation von Spitzenköchen. Aber so ist Dieter Müller eben, notorisch bescheiden und uneitel, vollkommen frei von Allüren und Dünkel, nicht aber von Feuer und Flamme, ganz im Gegenteil. Und so werden wir in den nächsten Stunden staunend erleben, mit welcher Leidenschaft er auch als Vierundsiebzigjähriger noch Koch ist und mit welcher Begeisterung er sein Wissen und Können mit uns teilt.