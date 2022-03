Tipps von Spitzenköchen : Wie Sie mit dem richtigen Öl Ihre Gerichte veredeln können

In Feinkostgeschäften finden wir Öle, von denen wir nicht mal wussten, dass es sie gibt: Spezialöle aus Aprikosenkernen, Mohn, Pistazien oder Tigernüssen stehen mittlerweile genauso im Regal wie Oliven-, Raps- und Sonnenblumenöl. Spitzenköche kennen sie alle. Doch welche lohnen sich auch für zu Hause? Wie setzt man sie ein und kombiniert sie auf dem Teller?

Als Grundregel gilt: Bratöle zum Kochen, Kernöle zum Abschmecken. Je hochwertiger das Öl, desto besser werden die Bratkartoffeln? Nicht wirklich. Kalt gepresste Kernöle von besonders hoher Qualität sollten nie zum Braten genutzt werden. „Immer erst zum Schluss draufgeben und bloß nicht erhitzen“, warnt Sternekoch Paul Ivić aus dem Restaurant „Tian“ in Wien. „Das wäre Perlen vor die Säue werfen!“

Denn hochwertige, kalt gepresste Öle verändern oder verlieren beim Erhitzen schnell ihren Geschmack. Sie eignen sich daher umso besser zum Verfeinern von Suppen, Salaten, Pasta oder auch von Fleisch- und Fischgerichten kurz vor dem Servieren: „Das ist dann intensiver Geschmack, den ich tröpfchenweise dosieren kann“, sagt der Osnabrücker Spitzenkoch Thomas Bühner.

Am Ende ein paar Tropfen dazu

Zum Braten eignen sich raffinierte und damit einfache Öle: Sie haben einen höheren Rauchpunkt und können auch erhitzt werden. „Wer es gut meint und sein Ratatouille-Gemüse zu Hause mit teurem Olivenöl anschwitzt, dem würde ich sagen: Kannst du vergessen, das schmeckt man eh nicht!“, erklärt Bühner. Hier sollte man Bratöle aus Raps-, Sonnenblumen- oder auch Olivenöl nutzen, die es im Handel für deutlich kleineres Geld gibt als die hochwertigen, kalt gepressten Varianten. Sein Tipp: „Wenn du am Ende dann ein paar Tropfen von einem richtig tollen Olivenöl auf das Ratatouille draufgibst und das Gemüse das Öl ganz leicht erwärmt, dann hast du das volle Aroma drin, einen richtigen Booster!“

Lagern sollte man gute Öle dunkel und kühl. „Die dürfen nicht einfach auf der Arbeitsplatte rumstehen“, sagt Nils Henkel, Küchenchef im Restaurant „Bootshaus“ im Hotel „Papa Rhein“ in Bingen. Ganz grundsätzlich halten sich Öle am besten, wenn man sie an einem dunklen und kühlen Ort aufbewahrt. Gerade hochwertige, kalt gepresste Öle passen perfekt in den Keller, wenn sie angebrochen sind. Alternativ passt auch der Kühlschrank, so macht es jedenfalls Bühner.