Influencer und Ernährung : Und was isst du an einem Tag?

Mal vegan, mal kalorienarm, immer sieht es gut aus: In den sozialen Medien zeigen Influencer, was sie essen und wie sie Sport machen. Wie verändert sich dadurch unser Blick auf uns selbst?

Was gab es gestern zum Abendessen? Für viele Menschen ist das eine vernachlässigbare Frage – andere verdienen ihr Geld damit, davon zu erzählen. Denn bei Influencern ist das Thema Ernährung sehr beliebt. Auf Instagram teilen sie Fotos von gestapelten Pancakes, auf Youtube suchen sie nach der besten Smoothie-Bowl. Dabei taucht ein Format immer wieder auf: „What I eat in a day“, auf Deutsch: Was ich an einem Tag esse. In diesen kurzen Videos zeigen Influencer ihr Frühstück, Mittag- und Abendessen, meist zusammengeschnitten mit Work-out-Clips und Körperselfies.

Food-Inhalte sind besonders leicht zu erstellen, erzählt die Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres: „Jeder von uns muss sich mindestens dreimal am Tag damit beschäftigen und essen gehen oder kochen. Dann habe ich sofort meinen Content.“ Dass das Thema in den sozialen Medien so erfolgreich ist, sei nicht verwunderlich: „Das spricht uns emotional wahnsinnig an. Viele positive Erlebnisse sind mit Essen assoziiert.“