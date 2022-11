Indigene Küche : Wider der westlichen Fast-Food-Diät

Die Blätter von Pohuehue, Karaka und des Rewarewa-Baums, aus dessen Blüten der auch bei uns bekannte Honig gemacht wird – vier Stunden hat Joe McLeod am Morgen damit verbracht, diese Pflanzen seiner neuseeländischen Heimat im Wald zu sammeln. „Ich habe nicht gefunden, was ich wollte, sondern was ich brauchte“, sagt der stämmige Māori-Koch schmunzelnd und begrüßt jeden einzelnen der 25 Gäste, die sich in der „Homeland Cooking School“ in Auckland versammelt haben, mit einer Umarmung. McLeod, wie immer in Uniform und mit einer Baskenmütze auf dem Kopf, scheint das genauso zu genießen wie das Erläutern der traditionellen Rezepte und Kochmethoden seines Volkes, der indigenen Bewohner des Inselstaats.

Bekannt ist insbesondere das „Hāngi“, bei dem Fleisch und Gemüse in Farne und Blätter gewickelt auf heißen Steinen im Erdboden gegart werden. Zwei bis vier Stunden kann es dauern, bis die Speisen essbar sind. So lange müssen die Gäste heute nicht warten, denn das Prinzip des „Hāngi“ funktioniert auch im Topf: McLeod füllt diesen zuerst bis zur Hälfte mit Wasser, dann kommen hier wie bei der klassischen Methode die gesammelten Farne und Blätter zum Einsatz.

„Wir nennen das die ‚Māori-Isolierung‘“, scherzt der 64-Jährige, während er sechs Lagen des Grünzeugs um den Lachs wickelt. „Wir verwenden die Pflanzen, weil sie mit unseren Flüssen und Ozeanen verbunden sind.“ Die Farne gäben dem Fisch sein einzigartiges „Papakāinga“ (sein ur­sprüngliches Zuhause) und seine „Whakapapa“ (seine Herkunft) zurück, erklärt er. „Zudem entfalten die Farne nur im ‚Hāngi‘ ihr individuelles Aroma.“ McLeod hüllt alles in ein Tuch und zieht dieses mit Flachsschnüren zusammen, „um das Gute dort einzufangen, wo es hingehört – im Topf“. So wie es schon seine Vorfahren gemacht haben.

Seit 2014 hat es sich McLeod zur Mission gemacht, traditionelle Rezepte und Kochmethoden der Māori wiederzubeleben, zu bewahren und zu fördern. Präsentationen wie die in der „Homeland Cooking School“ sind allerdings selten. Für den Indigenen, der fast 50 Jahre in Restaurants wie dem Pariser „Ritz“ sowie für hochrangige Diplomaten, Königsfamilien und Staatsoberhäupter in aller Welt gekocht hat, sind sie nur eine Einführung, die zeigen soll, dass die indigene Kultur in „Aotearoa“ – so die Bezeichnung der Māori für Neuseeland – äußerst lebendig ist.

„Meine Leute schreien förmlich danach, wieder in Kontakt mit der traditionellen Ernährung zu kommen“

Priorität hat für McLeod, „unser altes Wissen“ wieder mit dem „Marae“ zu verbinden, wie die Māori den Versammlungsplatz und Mittelpunkt ihrer Ge­meinden nennen. Zwar hätten sich die Māori im Gegensatz etwa zu indigenen Völkern in den USA vieles von ihrer Kultur bewahrt, gerade auch beim Essen; dennoch dominiere auch in „Aotearoa New Zealand“ die westliche Fast-Food-Diät samt den dazugehörigen zuckerhaltigen Getränken. Diese Ernährungsweise sei schlecht für sein Volk und führe vermehrt zu Fettleibigkeit, Diabetes und psychischen Krankheiten.

Außerdem entfremde sie Māori von ihrem Ursprung, so McLeod: „Meine Leute schreien förmlich danach, wieder in Kontakt mit der traditionellen Ernährung zu kommen“, weiß der Küchenchef, der zusammen mit seinem Freund Peter Gordon kürzlich von der „New Zealand Chefs Association“ für seinen Beitrag zur neuseeländischen und insbesondere zur Māori-Küche ausgezeichnet wurde. „So viele sind interessiert – ich könnte drei Leben lang unterrichten.“