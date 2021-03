Wir testen Hellofresh : Chance für Kochmuffel

Da ist sie also. Die Pappkiste, die mir in den nächsten fünf Tagen mein Leben erleichtern soll. Ohne zu klingeln, wird sie vom Paketboten pünktlich am Hauseingang abgestellt, so, wie ich es mir gewünscht habe. Ein Gefühl wie früher an Weihnachten, wobei ich schon weiß, was drin ist. Dennoch bin ich neugierig und will alles gleich in die Pfanne knallen. Ich habe nämlich Hunger.

Vor ein paar Tagen habe ich bei dem Kochboxenversender „Hellofresh“ eine Kochbox bestellt. Nicht als Einzige: Über fünf Millionen Kartons mit Lebensmitteln und Rezeptkarten hat „Hellofresh“ im dritten Quartal des Pandemiejahres weltweit verkauft. Tendenz für 2021: steigend.