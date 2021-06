„Hans Sarpeis Fußballküche“ : Siege gehen durch den Magen

Milchreisflocken-Porridge mit Birnenkompott, One-Pot-Spinat-Quinoa mit Ei, Hirse-Mandarinen-Trinkmüsli oder Reisbällchen mit Gurke: Wer vor 20 Jahren versucht hätte, solche Gerichte dem Fußball-Nachwuchs schmackhaft zu machen, wäre wohl auf erhebliche Vorbehalte gestoßen – vorsichtig gesagt. Heute ist das Thema Ernährung ein wichtiger Faktor für den sportlichen Erfolg. Auch in der Fußballbranche.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Stefan Pappert hat das am eigenen Leib erlebt. Er hat bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 und bei der WM 2010 in Südafrika gekocht, inzwischen ist er unter anderem Chefkoch beim englischen Spitzenklub FC Arsenal. „Das Thema Ernährung hat sich mit den Jahren fast so stark gewandelt wie der Fußball selbst. Früher war es so, dass die Spieler vor dem Spiel ein Schnitzel und eine Portion Spätzle aßen. Heute sind die physischen Anforderungen so viel höher, dass sie sich zwangsläufig mit dem Thema Essen beschäftigen und aufgeklärter sind.“ So beschreibt Pappert die Entwicklung im Buch „Hans Sarpeis Fußballküche“, mit dem der ehemalige Fußballprofi Sarpei die Bedeutung der Ernährung jungen Fußballspielern nahebringen möchte.

Sarpei war unter anderem für den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 aktiv, er gewann mit Schalke 2011 den DFB-Pokal, nahm 2010 mit Ghana an der Weltmeisterschaft teil und erwarb 2015 die A-Lizenz als Fußballtrainer. Wenn er heute noch mal 20 Jahre alt wäre, würde er anders auf Ernährung achten, schreibt er. „Damals war es nicht so, da hat kein Mensch darüber gesprochen.“ Diese Leerstelle will er für den Nachwuchs von heute füllen. Dafür hat er prominente und fachkundige Unterstützung gewonnen, wie die einstigen Nationalspieler Per Mertesacker und Arne Friedrich sowie die Ernährungswissenschaftlerin Claudia Osterkamp-Baerens.