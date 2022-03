Lob des Lammfleischs : Glück schmeckt man

Das Lamm ist ein widersprüchliches Wesen. Es wurde von Gott zu dessen Ebenbild erkoren, findet in der Bibel mehr als fünfhundert Mal Erwähnung – wir zählen seine ausgewachsene Version großzügig mit –, ist der sprichwörtliche Inbegriff von Frömmigkeit und Opferbereitschaft und spielt in einer der grausamsten Episoden des Alten Testaments eine tragende Nebenrolle, indem es sein Leben opfert, um jenes von Abrahams Sohn zu retten. Andererseits gelten Lamm und Schaf nicht eben als die hellsten Lichter im Tierreich, werden wegen ihres Herdentriebes verspottet und müssen sich von Alfred Brehm als „dumm, einfältig, knechtisch, willenlos, furchtsam, feige“ beschimpfen lassen. Auch in der Küche ruft das Lamm nichts als Widerspruch hervor. Die einen geben ein himmlisches Königreich für ein schönes Karree, die anderen schmoren lieber selbst in der Hölle, als ebendas mit einer Lammkeule zu tun – was indes oft daran liegt, dass sie noch nie ein richtig gutes Lamm gegessen haben, stattdessen ältere Tiere vorgesetzt bekamen und so dauerhaft vom Hammel-Hautgout traumatisiert sind. Doch das lässt sich leicht ändern, zum Beispiel in Niederbayern.

Die bittere Klage des Spitzenkochs

Glaubt man vielen der besten deutschen Köche, stammt das beste deutsche Lamm von einem Bauernhof im Rottaler Hügelland, einer bukolischen Landschaft zwischen München und Passau, die so aussieht, als lebten ihre Bewohner noch immer von nichts anderem als Ackerbau und Viehzucht. Hier betreiben die Freiherren Riederer von Paar seit fünf Generationen den Gutshof Polting und beliefern mit ihren Lämmern einen beträchtlichen Teil der deutschen Spitzengastronomie. Das hat seit Johannes Riederer von Paar Tradition, dem Großvater des jetzigen Chefs Leonhard. Er war ein klassischer Wanderschäfer, hatte als Präsident des bayerischen Schafhalterverbandes aber auch oft in München zu tun und machte dort die Bekanntschaft der Küchenkoryphäe Otto Koch, der ihm sein Leid klagte: Nirgendwo in Deutschland bekäme er Lämmer, die es mit der Spitzenware aus der Normandie oder der Corrèze aufnehmen könnten, das dürfe doch nicht sein. Ganz recht, sprach der Freiherr, und so begann die Erfolgsgeschichte des Gutshofs Polting.

Leonhard Riederer von Paar schreibt sie mit derselben Gelassenheit und Unaufgeregtheit fort, die auch seinen Tieren eigen ist. Der studierte Agrarwissenschaftler hat den Hof vor zwei Jahren mit Anfang dreißig von seinem Vater Franz übernommen, wacht jetzt über 115 Hektar Land, 650 Mutterschafe und ein Dutzend Böcke, schlachtet 1200 Lämmer pro Jahr und liefert sie zu vier Fünfteln an Spitzenköche wie Christian Jürgens, Christian Bau, Jan Hartwig, Juan Amador, Tohru Nakamura oder die Münchner Sterneköchin Sigi Schelling. Er kann seine anspruchsvolle Kundschaft kontinuierlich mit konstant hoher Qualitätsware versorgen, weil er längst nicht mehr auf Wanderschaft geht und Merino-Schafe hält, die im Gegensatz zu anderen Rassen das ganze Jahr über lammen – und weil bei jedem Schritt seiner Aufzucht das Wohl der Tiere und damit der gute Geschmack des Fleisches oberste Priorität haben. Das spürt selbst der Schäferlaie, wenn er den Stall im Gutshof betritt. Er ist im Vergleich zu anderen Tierzuchten so großzügig bemessen wie ein Grand Hotel, je nach Sonnenstand und Temperatur werden die Außenwände automatisch hinauf- und hinuntergefahren, und die Tiere haben ganz offensichtlich so wenig Stress, dass man sich kurzzeitig wünschte, selbst ein Schaf zu sein.