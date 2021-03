Gleichberechtigung in Küche : Ode an die Anti-Diät zum Frauentag

In deutschen Küchen brodelt es noch vor Ungerechtigkeiten. Das zeigte sich zuletzt bei den neuen Michelinsternen. Was man am Frauentag für Gleichberechtigung tun könnte.

Frauen gehört der Muttertag, Männern alle anderen Tage im Jahr: Diesen Spruch hört man immer mal wieder. Das ist natürlich falsch, schließlich gibt es für Frauen ja obendrein den Weltfrauentag. Der 8. März ist großartig, weil er allen Frauen gehört, ob man jetzt ein Kind oder einen Uterus hat oder nicht. Berlin findet das auch und hat diesen Tag zum Feiertag erklärt. Das feiert dort aber nicht jede. Immerhin ist der 8. März auch zum Streiken da. Wie geht das Streiken an einem Feiertag? Wäre ein Streik am 8. März in Berlin nicht eigentlich unbezahlte Care-Arbeit?

Eigentlich müsste jeden Tag ein feministischer Kampftag sein, denn Gründe zum Streiken gibt es nach wie vor genug. Zum Beispiel in den deutschen Küchen, wo es vor Ungerechtigkeiten brodelt. Gerade wurden die Sterne des „Guide Michelin“ verliehen. Mit 25 Sternen leuchtet es nirgends heller als in Berlin, mit Dalad Khambu und Sonja Frühsammer haben nur zwei davon Frauen erkocht. Das macht eine Quote von acht Prozent — ein Prozent weniger, als es Bürgermeisterinnen in Deutschland gibt. Die gesamtdeutsche Sterneköchinnenquote liegt nochmal deutlich drunter.

Frau zu sein ist in der Spitzengastronomie nicht nur ein Hindernis, sondern sogar eine Beleidigung. Als sich der Sternekoch Marc Veirat 2019 „entehrt“ fühlte, weil ihm der dritte Stern entzogen wurde (daraufhin verklagte er den „Guide Michelin“), warf ihm der Anwalt des Sternenführers vor, eine „narzisstische Diva“ zu sein. Unter Umständen war „Diva“ ja aber auch als generisches Femininum gemeint.

Man braucht Eier

So oder so: Für Erfolg in der Sterneküche braucht man Eier! Das findet jedenfalls der „Feminist Food Club“. Der Verein unterstützt trans und cis Frauen sowie nicht-binäre Menschen in der Gastronomie und macht sexistische, klassistische und rassistische Strukturen sichtbar. Um das machen zu können, ist der Feminist Food Club auf Spenden angewiesen. Auf der Website kann man zwischen verschiedenen Mitgliedschaften wählen — und die orientieren sich eben an der Währung Ei. Modell „Hartgekocht“? Ein Euro pro Monat. Modell „Zwei pochierte Eier auf Toast“? 4,50 Euro. Für 35 pro Monat gibt es den gesamten Eierkorb. Garantiert Hahn-frei.

Es ist übrigens bis heute ein Paradox: Einer der Hauptgründe, der Frauen aus der Spitzengastronomie heraushält, drängt wiederum im Privaten Frauen in die Küche – nämlich die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie. Frauen sollen kochen und am besten auch gut, aber nicht dafür bezahlt werden. Essen sollen sie eigentlich auch nicht, wegen des immer noch vorherrschenden sehr dünnen weiblichen Körperideals. Als Frau kann man sich dem nur entziehen, wenn man alt wird, denn als alte Frau ist man quasi unsichtbar.

Ode an die Anti-Diät

Frauen sollen nicht nur nebenbei ein bisschen dünn sein, sondern werden oft auf ihren Körper reduziert. In der Reduktion steckt der Wunsch, sie mögen möglichst wenig Raum einnehmen. Am Weltfrauentag kämpfen Frauen also auch dafür, so viel Raum einnehmen zu können wie ihnen zusteht, egal, wie es sich mit ihrem Bauchumfang verhält. Der 8. März ist deshalb auch eine Ode an die Anti-Diät. Hier kommt das Rezept dafür: Essen Sie, worauf Sie Lust haben, und davon so viel, wie Sie wollen. Wenn Sie so viel Geld haben, dass Sie so viel essen können wie Sie wollen, unterstützen Sie vielleicht Frauen, denen es nicht so geht.

Genießen Sie außerdem, was Sie essen. Hören Sie nicht auf Slavoj Žižek. Der Philosoph twitterte mal: „Der wahre radikale Akt ist es, nicht zu genießen.“ Das war gelogen. Er hält sich nämlich selbst nicht dran. Einmal wurde er dabei gefilmt, wie er mit jeweils einem Hot Dog in der Hand – insgesamt also zwei – genüsslich kauend die Straße entlang ging. Sein Bauch vorneweg. Versuchen Sie das mal als Frau. Der Weltfrauentag ist ein Kampftag nicht nur gegen den Gender Pay Gap, sondern auch gegen den Gender Pleasure Gap.

Für Männer, die „eigentlich“ pro Gleichstellung sind, „aber“ bislang nicht drauf kamen, dass man dazu selbst etwas beitragen kann, ist der Weltfrauentag übrigens eine willkommene Chance, auch mal aktiv zu werden. Keine Sorge, feministisches Handeln ist gar nicht so extrem, wie manch einer denkt. Das unabhängige Frauennetzwerk Sorority zählt in „Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten“ einige Dinge auf, die echt extremer sind als Feminismus: Bier auf Wein zu trinken zum Beispiel; nach dem Essen eines Döner Kebab zu schmusen; oder die politische Mitte.

Vibrator zum Dessert

In Sachen Gleichstellung könnte man zur Feier des Tages beim Schließen des Pleasure Gaps anfangen. Billy Wagner macht das auch. Der Patron und Sommelier vom Berliner Sternerestaurant Nobelhart & Schmutzig hat nachgefragt, was Frauen plaisir bereitet. Die Antwort ist rot, hat ein ansprechendes, eher unphallisches Design, vibriert auf Wunsch. Der Vibrator ist nun neben kulinarischen Delikatessen in seinem Online-Shop zu kaufen. Billy Wagner hat sich nämlich schon immer gewünscht, dass es mit dem Genuss nach einem Besuch in seinem Restaurant nicht gleich vorbei ist.

Das mit dem Pleasure wäre also gesichert, am Weltfrauentag bleibt dennoch ein Problem: Wie klappt die Anti-Diät, wenn man in der Küche streiken will? Man könnte zum roten Spielzeug zum Beispiel ein paar essbare Delikatessen bestellen oder sich, noch besser, bekochen lassen. Wenn das bei Ihnen zu Hause nicht geht, können Sie ja doch mal vor die Tür gehen, dort eine Runde demonstrieren und sich anschließend wie Slavoj Žižek am Hot-Dog-Stand anstellen. Einer, zwei, drei: Beißen Sie genüsslich zu, so oft Sie wollen! Übrigens hat Slavoj Žižek auch mal was Ungelogenes getwittert: „Selbst wenn jeder eine unangenehme Tatsache kennt: Sie öffentlich zu sagen, ändert alles.“