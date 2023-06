Ein längst überfälliger Coup: Der neue Gault & Millau vergibt seine Auszeichnungen so mutig wie noch nie zuvor – in allen acht Kategorien wurden ausschließlich Frauen ausgezeichnet.

Die erste Frau in 40 Jahren, die vom Gault & Millau in der Kategorie „Koch des Jahres“ ausgezeichnet wird: Douce Steiner vom „Hirschen“ in Sulzburg Bild: Wonge Bergmann

Man kann zum hundertsten Mal die wohlfeile Klage führen, dass Frauen in der deutschen Spitzengastronomie skandalös unterrepräsentiert sind, und wird doch nichts weiter als den üblichen artigen Applaus ernten. Man kann aber auch zur Tat schreiten, den Scheinwerfer auf die sehr wohl existierende Frauenmacht an Herd und Tisch richten und den Hochküchenkunsthandwerkerinnen endlich die hochverdiente Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen.

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Das hat der Restaurantführer Gault & Millau Deutschland in seiner neuesten Ausgabe getan und nicht nur zum ersten Mal in seiner vierzigjährigen Geschichte eine Frau in der Kategorie „Koch des Jahres“ geehrt, sondern auch alle anderen seiner traditionell acht Auszeichnungen an Frauen vergeben – nicht aus emanzipatorischem Übereifer, sondern als Ansporn und Ermutigung, es den Geehrten gleichzutun.

Eine hochpolitische Wahl

Köchin des Jahres ist die großartige Douce Steiner, die seit 15 Jahren in ihrem Familienbetrieb „Hirschen“ im Markgräflerland die klassische Hochküche klug modernisiert, um sie bar jedes Brimboriums und frei von jeder Musealität auf den Tisch zu bringen. Wie kraftvoll Filigranität und wie hochmodern Traditionalismus schmecken kann, lernt man bei Douce Steiner, die wie keine Zweite den Rang von Deutschlands bester Köchin für sich beanspruchen kann.

Aufsteigerin des Jahres ist die genauso grandiose Sigi Schelling, die sich nach vielen Jahren als rechte Hand von Hans Haas im „Tantris“ mit ihrem eigenen Restaurant in München selbständig gemacht hat – und mit dem „Werneckhof“ postwendend zur Königin der bayerischen Kulinarik aufgestiegen ist. Gastronomin des Jahres ist Sarah Hallmann vom Restaurant „Hallmann & Klee“ in Berlin, Gastgeberin des Jahres Nina Mihilli von der „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn, Entdeckung des Jahres Rebecca Fischer vom „Schlicht. Esslokal“ in Koblenz, Sommelière des Jahres Alexandra Himmel vom „Lafleur“ in Frankfurt und Produzentin des Jahres Judith Wohlfahrt vom Hofgut Silva in Oberkirch. Eine ganz besondere, weil hochpolitische Wahl fiel auf die Patissière des Jahres: Die Auszeichnung geht an die Ukrainerin Dinara Kasko, die aus ihrem Heimatland fliehen musste und nun im Internet Hunderttausenden von Gourmets in aller Welt ihre Kreationen präsentiert.

In den Bewertungen der besten deutschen Restaurants gibt es kaum Veränderungen, was Christoph Wirtz, der Chefredakteur des Gault & Millau, aber keinesfalls als Stagnation, sondern ganz im Gegenteil als Beweis für die Kraft und Solidität von Deutschlands Spitzengastronomie wertet. Er sehe sie in einer blendenden Verfassung, und so gut wie heute habe man in Deutschland noch nie essen können.

Die Zeit der großen Generaltrends sei gleichwohl vorbei, stattdessen gehe nun jeder Koch und jede Köchin einen eigenen Weg, was zu einer ungeheuren Vielfalt an kulinarischen Konzepten geführt habe. „Ganz gleich, in welcher deutschen Stadt man essen gehen will, man findet immer das, worauf man gerade Lust hat“, sagte Wirtz der F.A.Z. – Deutschland scheint tatsächlich auf dem besten Weg, zum Schlaraffenland zu werden.

In der höchsten Kategorie der Restaurants, bewertet mit fünf roten Hauben, die für den Gault & Millau zu den besten Häusern der Welt zählen, gibt es einen Zuwachs: Torsten Michel von der „Schwarzwaldstube“ im Hotel Traube Tonbach leistet nun Joachim Wissler vom „Vendôme“ in Bergisch-Gladbach, Christian Bau vom „Victor’s Fine Dining“ in Perl an der Mosel und Clemens Rambichler vom „Waldhotel Sonnora“ in Dreis in der Eifel Gesellschaft.

Auch in der zweitbesten Kategorie der fünf schwarzen Hauben gibt es, wie nicht anders zu erwarten war, ein neues Gesicht. Es ist Jan Hartwig, der sein Münchner Restaurant nach seinem Vornamen benannt hat und dort seit dem ersten Tag ein spektakulär hohes Niveau hält. Er steht nun auf einer Stufe mit Sven Elverfeld („Aqua“, Wolfsburg), Christoph Rüffer („Haerlin“, Hamburg), Chris Rainer („Luce d’Oro“, Krün), Thomas Schanz („schanz. restaurant“, Piesport) und den Berliner Häusern von Sebastian Frank („Horváth“), Marco Müller („Rutz“) und Tim Raue („Tim Raue“). Der Gault & Millau 2023/24, der auf 900 Seiten 1000 Restaurantempfehlungen gibt, ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.