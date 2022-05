Fleischsalat-Test : Eine Illusion von Frische

Aktualisiert am

Gelegenheit dazu ist eigentlich immer. Wer ein gutes Stück Arbeit hinter sich hat und Hammer oder Tablet sinken lässt, der ist ein Kandidat für Fleischsalat. Entstanden aus dem Gedanken der Resteverwertung und dem Drang nach Verfeinerung, gibt er eine komplette Antwort auf den Kalorienbedarf. Mindestens ebenso eignet er sich als kleiner Snack zwischendurch, der vor dem Verzehr nicht einmal umgerührt zu werden braucht. Zu dieser norddeutschen Variante des klassischen Wurstsalats aus dem Süden, die mithilfe von Mayonnaise und Gurke zum Fertiggericht ausgebaut wurde, passt höchstens ein Brötchen oder eine Schnitte. Weil er sich als fleischhaltiger Brotaufstrich bewährt hat, ist er Bestandteil vieler Frühstücksbuffets.

Jede weitere Beilage würde ihn bloß entwerten. Rund um jede Baustelle kann man Zeugnisse seiner Beliebtheit als Abfall herumliegen sehen, und nicht selten ist ein Polier dort beim Verzehr dieser massiven Spezialität zu beobachten, bei gutem Appetit im Kreise seiner Getreuen. Obwohl sich Letztere gerne einmal mit Schmalzbrot, Salzgurke und Zigarette bescheiden, scheint diese Wurst à la crème auch ihre Pausen zu verschönern.

Aber Fleischsalat ist mehr als nur Stärkung für kommende Anstrengungen. Er verkörpert ein Lebensgefühl, das in allen Bevölkerungskreisen zu Hause ist. Am besten kommt es zum Ausdruck, wenn man es nach einem langen Tag kaum erwarten kann, die charakteristische Plastikpackung aus der Kälte zu holen. Noch in Straßenschuhen und im spärlichen Licht des geöffneten Kühlschranks wird der Heißhunger gestillt. Leute, die sich in dieser Situation der Eile noch Sinn für Stil bewahren, nehmen dafür die Kuchengabel.

Keineswegs muss es die beste Wurst sein, die da in Mayo versenkt wird. Ohnehin wird ja dem Magen mehr gedient als dem Gaumen. Wenn man überhaupt kulinarische Maßstäbe in seine Betrachtung einbeziehen will, dann geht es beim Fleischsalat um das harmonische Zusammenspiel von würzigen und salzigen Streifen mit gleitendem Fett, das mithilfe von Essig, Zucker, weißem Pfeffer, gelegentlich Kräutern sowie saftiger Gurke pointiert wird. Das süßsauer eingelegte Gartengewächs hält die Illusion der Frische aufrecht und lässt das Fruchtjoghurt danach überflüssig erscheinen.

Wenn Fleisch lediglich in verwursteter Form auftritt, dann fragt sich natürlich, warum der Name darauf besteht. Es kursieren mehrere Erklärungen. Zum einen ginge es da um die Unterscheidung vom traditionellen Wurstsalat in Vinaigrette, zum andern sei die Bezeichnung vom Fleischkäse hergeleitet, der vor der Einführung eines speziell dafür geschaffenen Bräts (der sogenannten Fleischsalatgrundlage) häufig Verwendung fand.

Schließlich wäre noch die Rolle der Mayonnaise zu bedenken. Da sie die Zutaten sozusagen vernebelt, konnten früher Schinkenecken und andere Abschnitte, vor allem aber kalter Braten unauffällig untergebracht werden. Herings-, Kartoffel- und Waldorfsalat, Russischer Salat sowie Garnelencocktails bedienen sich ebenfalls des Camouflage-Effekts einer stets proper wirkenden weißen Sauce.

Während eine Portion Fleischsalat auf Porzellan keine gute Figur macht, gibt der Wurstsalat in der „Lochner Weinwirtschaft“ in Berlin ein überaus ansehnliches Bild ab. Dafür schneiden Andreas Lochner und Max Stér die Lyoner des nordbadischen Familienbetriebs Bernd Glasstetter sowie Spreewälder Gurken in gleichmäßige Streifen. Dann vermischen die beiden Köche die Julienne mit fein gehackter roter Zwiebel, schmecken mit schwarzem Pfeffer, Salz und einer Prise Zucker ab und gießen unmittelbar vor dem Anrichten eine Marinade aus einem Schuss Gurkenwasser, weißem Balsamico und Rapsöl darüber.

In dieser Fasson hat es die Jausenspeise ins Bundeskanzleramt geschafft. Denn dort ist das „Lochner“ schon seit über einem Jahrzehnt als Caterer gefragt, wenn Staatsgäste mit gepflegter deutscher Küche bekannt gemacht werden sollen. Mit dieser Expertise testeten die beiden Küchenchefs mit uns diverse Fleischsalate.