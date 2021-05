Feta-Sorten im Test : Ein Käse als Teamplayer

Eigentlich kann man ihn immer brauchen. Deshalb kauft man Feta häufig ohne ein bestimmtes Rezept im Kopf. Ungeniert bringt man ihn dann mit dem zusammen, was gerade da ist. Oder der in bedrucktes Plastik gehüllte Quader versauert so lange im Kühlschrank, bis man ihn kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum doch noch in einem Gericht versenkt. Dort passt er zwar nicht ganz hinein, stört aber auch nicht. Diese außerordentliche Anschlussfähigkeit, das Vermögen, auch aus dem Nebenbei einmal geschmeidig und konziliant, ein anderes Mal deftig und markant zu wirken, erhebt ihn über die meisten Milchprodukte in der Küche.

Feta, ursprünglich Reminiszenz an den Griechenland-Urlaub, ist inzwischen so fest auf unserem Speisezettel verankert, dass sogar vegane Versionen erfolgreich in Umlauf gebracht worden sind – wie zum Beispiel die verblüffend echten Imitationen „Bedda Hirte“ und „Violife“. Letztere bringen manch einen um die einzige Begegnung mit Schafskäse, der ja gerade in seinen elaborierteren Formen immer noch überwiegend Kennern vorbehalten bleibt.