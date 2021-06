Essen der Zukunft? : „Quallen sind kalorienarm und gesund“

Aktualisiert am

Herr Kühnhold, am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen erforschen Sie, wie man Ressourcen aus dem Meer mit Blick auf die globale Ernährungssicherung besser verwerten kann. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Quallen. Die meisten von uns denken dabei wohl an nesselnde, glitschige Wesen. Kann man Quallen überhaupt essen?

Ja, in Asien stehen Quallen schon lange auf dem Speiseplan. Es gibt viele essbare Komponenten, die man als Nahrungsmittel nutzen kann. Zwar haben Quallen auch Nesselzellen, die Gifte enthalten, diese befinden sich jedoch nur in den Tentakeln. Daher werden in Asien nur die Schirme der Quallen gegessen. Allerdings lassen sich Nesselgifte auch recht einfach auswaschen beziehungsweise inaktivieren. Somit könnten alle Bestandteile als Nahrung genutzt werden.