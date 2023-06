Es ist ein unauffälliges Geschäft in einem schlichten Haus mitten in der Düsseldorfer Altstadt, kaum mehr als eine größere Rumpelkammer mit windschiefen, handgezimmerten Regalen, einer Batterie altersmüder Gefäße voller loser Gewürze und einer ganzen Wand mit Urlaubspostkarten dankbarer Stammkunden aus aller Welt.

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Unwissende, also Auswärtige gingen achtlos an dem Laden vorüber, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, stünden nicht fast immer Einheimische geduldig vor ihm Schlange, allesamt mit einem Töpfchen aus Glas oder Steingut zum Nachfüllen in der Hand, Junge und Alte, Reiche und Arme, eine demokratische Wartegemeinschaft, die ein gemeinsames Ziel eint: Sie alle wollen sich ihre nächste Ration des berühmten ABB Mostert im 200 Jahre alten, mittlerweile in der dritten Generation von derselben Familie geführten Gewürzhaus Altstadt abholen – und schreiben so eine Tradition fort, die jenseits der Düssel kaum jemand kennt: die 300 Jahre währende Geschichte von Düsseldorf als deutscher Senfhauptstadt.

Im Jahr 1726 gründete Adam Bernhard Bergrath die erste Senfmanufaktur Düsseldorfs, benannte sie nach seinen Initialen, kreierte das Rezept für einen hellen, scharfen, im Abgang jedoch verblüffend milden Senf und legte so den Grundstein für die triumphale Karriere des Düsseldorfer Mostert. Nach dem Ersten Weltkrieg gewann sie noch einmal enorm an Schwung, als alle Deutschen das an Frankreich verlorene Elsass-Lothringen verlassen mussten. Darunter war auch Familie Frenzel, die Gründer der „Ersten lothringischen Essig- und Senffabrik“ in Metz. Natürlich konnte nur Düsseldorf ihre neue Heimat werden, und bald schon war ihr Löwensenf nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt so begehrt und erfolgreich, dass die Frenzels ihre acht Konkurrenten in Düsseldorf aufkaufen konnten.

Der größte Teil der Senfsaat stammt aus Kanada

1965 war auch ABB an der Reihe, doch dieser Senf wurde von den neuen Eigentümern wie ein ikonisches Heiligtum behandelt: Bis heute ist er die Krone des Sortiments von Löwensenf, bis heute wird er nach dem Originalrezept von 1726 hergestellt. Und inzwischen genießt der ABB Mostert das Privileg einer geschützten Herkunftsbezeichnung der Europäischen Union, ein Adelsprädikat, dessen sich nur ganz wenige Lebensmittel in Deutschland rühmen können.

Löwensenf produziert noch immer sein gesamtes Sortiment in Düsseldorf, in einer Fabrik direkt am Flughafen, in der uns eine Düsseldorfer Senfinstitution im breiten rheinischen Zungenschlag mit karnevaleskem Humor das Prozedere der Senfherstellung minutiös erklärt. Der größte Teil der Senfsaat stamme aus Kanada, wobei zwischen gelben und braunen Körnern unterschieden werde, sagt Otto Genth, der fast fünfzig Jahre lang Senfmüller bei Löwensenf war und auch für seine launigen Vorträge während der Senftouren einer örtlichen Bimmelbahn durch die Düsseldorfer Innenstadt bekannt ist.

Wir lernen, dass die Saat zunächst angefeuchtet wird, damit sich das Fleisch leichter von der Schale lösen lässt. Anschließend vermischt man sie mit Essigwasser und Salz, bevor sie für 24 Stunden in große Maischetanks kommt. Und dann zeigt uns Otto Genth das Qualitätsgeheimnis des ABB Mostert, ganz hinten in der Produktionshalle: Dort wird die angesetzte Saat nicht mit modernen Maschinen, sondern nach alter Väter Sitte mit einem tonnenschweren Granitstein gemahlen, der leicht 500 Jahre lang hält und aus einem „Steher“ und einem „Läufer“ besteht – einer festen Basis und einem darin rotierenden kreisrunden Stein. Der Granit garantiert ein besonders feines Mahlresultat und glasiert den Senf zusätzlich, sodass er verführerisch glänzt und pastös wie ein Mousse wird.

Dreimal am Senf riechen – dann sind Erkältete wieder gesund

Der Senfmüller hebt den Deckel des Bottichs neben dem Granitstein und zeigt uns die cremige Masse, während über uns die Lüftungsanlagen mit einem Höllenlärm rattern. Täten sie es nicht, würden wir vermutlich in Ohnmacht fallen, so sehr wäre die Luft von Schärfe getränkt. „Früher hieß es: Wenn du erkältest bist, gehst du zu den Bottichen und riechst dreimal am Senf, dann bist du wieder gesund“, sagt Otto Genth, der uns außerdem einschärft, immer auf das Kleingedruckte beim Senf zu achten. „Wenn auf der Tube Senfmehl steht, dann Hände weg, dann ist es Dreck.“ Denn das bedeutet, dass das wertvolle Senföl aus der Senfsaat extrahiert und der Rest danach zu Billigsenf vermahlen wurde.

Ein guter Senf hingegen strotzt vor den ätherischen Ölen der Körner, und den ABB Mostert machen sie sogar so kostbar, dass er von Hand ins Steinguttöpfchen gefüllt, mit einem Korken verschlossen und mit dem Siegel der geschützten Herkunftsbezeichnung dekoriert wird. In dieser Gestalt hat er auch fast eine Monopolstellung in den Düsseldorfer Wirtshäusern, in denen er deftige Fleischspeisen verfeinert – allerdings ohne den Segen von Otto Genth, den es vor dem zwangsläufigen Qualitätsverlust offener Senfpötte graut: „Die drei größten Feinde eines guten Senfs sind Wärme, Licht und Sauerstoff. Deswegen gehört ein Senf immer in den Kühlschrank und nicht auf einen Kneipentisch.“

Neben seinem puristischen Spitzenprodukt, dem Vincent van Gogh 1884 in seinem „Stillleben mit Steingut, Flaschen und Schachtel“ ein Denkmal setzte, hat Löwensenf sechzig weitere Rezepturen im Sortiment, die im Senfgeschäft des Unternehmens in der Düsseldorfer Altstadt verkauft werden: Senf mit Honig, Dill, Wasabi, Balsamico, Steinpilzen, Feigen, Kirschen, Knoblauch, Karotten, Chili, Curry, Meerrettich, Mojito, dazu einen wechselnden Senf des Monats, gerne inspiriert von aktuellen Ereignissen wie Fußballweltmeisterschaften. Es sind beliebte Souvenirs bei Touristen, die meistens gar nicht ahnen, was es mit der Düsseldorfer Senftradition auf sich hat. Immerhin müssen sie hier nicht warten, anders als die Menschen in der Schlange vor dem Gewürzhaus ein paar Straßen weiter, die niemals auf den Gedanken kämen, sich woanders anzustellen.