Was Mary Poppins kann, kann Iris Bettinger schon lange: ein Nonsens-Bandwurmwort erfinden, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Und das kam so: Als die westfälische Köchin auf dem Fragebogen eines Restaurantführers ankreuzen sollte, wie sie koche, wollte sie sich in keine Schublade stecken lassen und machte einfach hinter allen angebotenen Kategorien ihr Häkchen.

Heraus kam das Wortungetüm „interregiomediterraneurasisch“, Iris Bettingers ganz persönliches „superkalifragilistischexpiallegorisch“, mit dem sie seither beharrlich ihre Küche charakterisiert. Und ehe wir’s uns versehen, haben wir schon Bekanntschaft mit Curry, Ingwer, Kokosnuss, Passionsfrucht, Palmherzen, Laugen-Brioche, Blätterteig-Tartelette, Entenleber-Ragout, Label-Rouge-Lachs-Ceviche und Tom-Kha-Gai-Eis gemacht – und das im tiefsten Ostwestfalen.