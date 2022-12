Jörg Sackmann ist seit vielen Jahren einer unserer beliebtesten Köche. Seinen nie versiegenden Ideen am Herd hat er nun, nach einem großen Umbau, mit den beiden Söhnen Nico (ebenfalls Koch) und Daniel (zuständig fürs Hotel) eine der schönsten Restaurant-Landschaften in deutschen Hotels folgen lassen, in denen das Können der Familie in neuem, überzeugendem kulinarischen Glanz erstrahlt. Da gibt es etwa in der regionalen „Murgstube“ mit Fourme d’Ambert überbackene Kutteln mit Schmortomaten, Spinat und Buttercrunch; im Gourmetrestaurant „Schlossberg“ wird eine beeindruckende Taube mit Roscoff-Zwiebeln, Bärlauch und Agria-Kartoffeln serviert. Man merkt Jörg und Nico an, dass sie in der neuen Umgebung ganz besonders befreit und inspiriert an die Arbeit gehen. Mittlerweile gehört zum Imperium übrigens auch die „Panorama-Hütte“, eine der schönsten Berghütten im Schwarzwald.