Besuch in der „Bachstelze“ : „Wir sind Kulturschaffende und keine Tellerdüsen“

Dass der Abend mit einen kleinen Auflauf aus Kartoffeln, Äpfeln, Walnüssen und Käse beginnen würde, ist zehn Stunden zuvor nicht vollends klar. Maria Groß steht in der Küche ihres Restaurants „Bachstelze“ vor den Toren Erfurts und packt frisch gebackene Mini-Rührkuchen in Sperrholzschächtelchen. Eine kleine Aufmerksamkeit, die sie ihren Gästen am späten Abend mit nach Hause geben wird. Auf dem Herd köchelt es in Töpfen und Pfannen, daneben steht ein Blech mit glacierten Walnüssen. Es ist Samstag, für Groß der ruhigste Tag der Woche. „Ein fast schon romantischer Tag“ sagt sie. „Heute kommt keine Lieferung, die Saucen sind schon fertig, und ich muss nur noch ein bisschen Gemüse schnippeln.“ Das ist freilich weit untertrieben – am Abend kommen 24 Gäste, die ein Zwölf-Gänge-Menü erwarten, für das Maria Groß verantwortlich ist, allein verantwortlich.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Die unfreiwillige pandemiebedingte Ruhepause hat Maria Groß für etwas genutzt, das sie schon länger vorgehabt, aber nie geschafft hatte, weil der Anstoß und die Gelegenheit fehlten: Sie reduzierte die Zahl der Plätze in ihrem Restaurant von 40 auf 24, verzichtete auf Personal und setzte noch mehr, nein, fast ausschließlich auf regionale Rohstoffe. „Insofern haben wir Corona auch als Chance betrachtet“, sagt sie. Regionalität und Nachhaltigkeit sind für sie nicht nur genauso wichtig wie Frische und Genuss, sie gehen ihrer Meinung nach Hand in Hand. „Für mich ist es eine Frage des Stils, bei kleinen Produzenten um die Ecke zu kaufen und nicht Produkte aus Übersee zu verwenden.“ Es gehe ihr vor allem um Qualität. „Ich meine nicht die Qualität, die auf dem Etikett steht, sondern die, die ich nachvollziehen kann, von der ich weiß, wie sie entsteht und wo sie herkommt.“

Fast alles, was sie in ihrer Küche verarbeitet, kommt aus einem Umkreis von 15 Kilometern, von Erzeugern, die sie persönlich kennt, denen sie vertraut. Die Brunnenkresse zum Beispiel, ein gesundes Frischgemüse, kauft sie beim gleichnamigen Traditionsbetrieb in Erfurt. Wild wiederum bezieht sie aus dem nahen Wald, sofern zu Wochenbeginn die Revierförsterin anruft und Ware meldet. „Frisches Wild direkt aus unserem Forst, nachhaltiger geht's gar nicht“, sagt Groß. „Da klebt zwar kein Biosiegel drauf, aber mehr Bio geht doch kaum.“ Auf der Wiese gleich hinter ihrem Restaurant hat sie Beete mit Kohlrabi, Kräutern und Gewürzen angelegt, im Garten ihrer Großmutter baut sie Essblumen an, und kürzlich hat sie vom Nachbarn eine Streuobstwiese mit alten Apfelbäumen übernommen. Der zweite Gang an diesem Abend wird „Kohlrabi aus Marias Garten mit Buchweizen“ sein.

Die Äpfel – alte, schmackhafte Sorten wie Boskop, Gravensteiner oder Goldparmäne – verarbeitet Matthias Steube zu köstlichem Most. Groß und Steube betreiben die „Bachstelze" gemeinsam, sie sind auch privat ein Paar. 2012 lernten sie sich, beide aus Thüringen stammend, bei einer Veranstaltung in Köln kennen. Sie kochte auf der Bühne, er organisierte einen Teil der Aftershow-Party.