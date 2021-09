Kaum Fleisch in Berlins Mensen : „Wir möchten niemanden erziehen“

Herr Hoffmann, die Berliner Mensen werden vom Wintersemester an fast nur noch vegetarische und vegane Gerichte anbieten. Nur vier Prozent der Speisen sollen Fleisch oder Fisch enthalten. Wie kam die Entscheidung zustande?

Wir sind schon immer sehr vegetarisch und vegan in unserem Speiseangebot aufgetreten, nur haben wir das nicht so sehr nach außen getragen. Der Impuls kam uns dann während der Corona-Pandemie. Die gesellschaftlichen Entwicklungen haben uns angeregt, in einer Arbeitsgruppe unser Speiseangebot grundsätzlich zu hinterfragen. Unsere Zielgruppe erneuert sich ja quasi jedes Semester ein bisschen. Da wollen wir am Puls der Zeit bleiben.