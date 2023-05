Er arbeitete für den Sternekoch Lucas Carton und den Pâtissier Pierre Hermé. Harte Arbeit war das, wie er sich erinnert, 14 bis 16 Stunden am Tag, sechs Tage in der Woche. Am siebten Tag stand er im Waschsalon, um seine Arbeitskleidung zu reinigen. Für die Pâtisserien musste er nachts um zwei Uhr anfangen. Ganz am Schluss wurde die Schokolade gemacht. „Anfangs fand ich das langweilig, Schokolade war für mich Old School.“ Aber dann lernte er, wie man mit diesem Stoff umgeht, ihn formt und verarbeitet. „Das war dann ein richtiger Trigger, plötzlich fand ich Schokolade doch cool.“

S o kam es, dass er 1992 seinen eigenen Laden eröffnete, als er wieder in Belgien war und seinen Wehrdienst absolviert hatte: „The Chocolate Line“. Seine Frau kümmert sich bis heute um alles Geschäftliche. Sie sei der CEO, sagt er, der selbst von Zahlen keine Ahnung haben will. „Ich bin der schlechteste Geschäftsmann der Welt, ich habe nicht mal einen Businessplan. Alles, was ich mache, entscheide ich aus dem Bauch heraus.“ Das allerdings ziemlich erfolgreich. Persoone hat fast 50 Mitarbeiter, in seiner Fabrik in Brügge und in seinen beiden Filialen, dort und in Antwerpen, wo er während der Corona-Pandemie in ein Palais auf der Einkaufsmeile Meir zog, das einst Napoleon gehört hatte. Außerdem hat er eine Schokoladenfabrik in Kongo und eine Plantage mit Kakaobäumen in Mexiko.