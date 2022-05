Bäckerin im Interview : „Es fehlt die Wertschätzung“

Frau Imhof, Sie sind promovierte Pädagogin und führen in Nürnberg eine Biobäckerei. Seit wann gibt es die?

Die Bäckerei wurde 1919 von meinem Uropa gegründet. Die Frau machte den Laden, der Mann, Bäckermeister, war in der Backstube. Später übernahm mein Opa, dann mein Vater. Das war in den Achtzigern. Die Bäckerei wurde sehr viel größer, ein Grundstück dazugekauft. Damals fing es auch mit der Bioidee an. Erst mal mit einem einzelnen Sonnenblumenbrot und einer Bäuerin aus der Fränkischen Schweiz, die einen Hofladen aufmachte und einen Biobäcker brauchte. Anfang der Neunziger hatte in Nürnberg einer die Idee, einen Biosupermarkt aufzumachen, der inzwischen 33 Filialen hat. Der sagte zu meinem Vater: Stell doch ganz auf Bio um. Hat er gemacht. Ich habe den Betrieb dann 2018 übernommen.