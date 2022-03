Auf Trüffelsuche : Spaniens schwarze Diamanten

Aktualisiert am

In Spanien ist gerade Trüffelzeit – das Land ist in Europa der größte Exporteur der Pilze. Dabei weiß die heimische Küche die Knolle kaum zu schätzen.

Freia braucht eigentlich keine Aufforderung. „Ven, busca“, ruft Luis Atance dem Hund zu. Der Lagotto hat da längst die Nase am Boden und ist zwischen den niedrigen Eichen auf der Suche. Im Zickzack beschnuppert die kleine Hündin, die einem Fellknäuel gleicht, jeden Zentimeter der hellbraunen Erde. Dann macht Freia einen kleinen Satz nach vorne und fängt an zu buddeln. Aber nur ganz kurz, sie „markiert“, setzt sich neben die Stelle und schaut den 24 Jahre alten Spanier erwartungsvoll an. Sie hat schwarze Trüffel gewittert. Aber die Belohnung kommt erst, wenn Luis mit seiner spachtelartigen Schaufel die faustgroße Knolle ausgegraben hat. Freia interessiert nicht die Delikatesse, sondern nur das Stückchen Wurst, das es dafür gibt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Die Suche nach dem schwarzen Gold in der kastilischen Erde ist für den kleinen Hund ein großes Spiel. Spanien ist der größte Trüffelproduzent in Europa. Das Land liegt weit vor Italien und Frankreich, die viele mit dem teuersten und kulinarisch wertvollsten Pilz in Verbindung bringen.