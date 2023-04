Aktualisiert am

Sie setze sich für die traditionelle Küche ein und ebne den Weg für weibliche Führungskräfte: Elena Reygadas steht auf der „50 Best“-Liste in diesem Jahr ganz vorn – als dritte Lateinamerikanerin in Folge.

Elena Reygadas steht in ihrer Küche. Bild: AFP

Die Mexikanerin Elena Reygadas, Köchin und Besitzerin des Restaurants „Rosetta“ in Mexiko-Stadt, ist auf der britischen Rangliste „50 Best“ als beste Köchin des Jahres 2023 aufgeführt worden. Damit geht der Spitzenplatz zum dritten Mal in Folge an eine Lateinamerikanerin.

„Es ist eine Ehre, die diesjährige Auszeichnung an Elena Reygadas zu überreichen – eine Köchin, die den Weg für zukünftige Generationen von weiblichen Führungskräften in Mexiko und darüber hinaus ebnet“, heißt es in der Laudatio von „50 Best“. „Indem sie sich für traditionelle Gerichte und die lokale Biodiversität einsetzt, arbeitet sie für die Zukunft der mexikanischen Küche.“

Menü in ihrem Restaurant ändert sich täglich

Reygadas, die aus einer großen Familie stammt und seit Kindestagen kocht, eröffnete ihr Restaurant in einem alten Herrenhaus im Stadtteil Roma 2010. Sie machte sich in den darauffolgenden Jahren einen Namen mit Gerichten wie handgemachten Hoja Sante-Tortellini (gewürzt mit Mexikanischem Blattpfeffer), Tamale-Varianten und Pipian, einer traditionellen Sauce aus püriertem Gemüse, die ihren Ursprung in der Maya- und Aztekenküche hat. Das Menü im Restaurant „Rosetta“ ändert sich täglich.

Während ihres Studiums der englischen Literatur arbeitete Reygadas in verschiedenen Restaurants und lernte nach ihrem Abschluss unter dem italienischen Koch Giorgio Locatelli in London vier Jahre lang ihr Handwerk.

Mehr zum Thema 1/

In den beiden Vorjahren zeichnete „50 Best“ die Kolumbianerin Leonor Espinosa im Jahr 2022 und die Peruanerin Pía León im Jahr 2021 als beste Köchin aus.