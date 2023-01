Spitzenköche empfehlen Dosentomaten – im Ernst?! O ja! „Da wir in Deutschland einfach nicht immer diese unglaublich aromatischen Tomaten haben, bietet sich das einfach an“, sagt Cornelia Poletto. Für ihre Tomatensauce, die sie an Regentagen immer gern in größeren Mengen für den Vorrat ansetzt, greift sie daher auch selbst immer wieder zu Dosentomaten: „Ich nehme zur Hälfte Dosentomaten, die klassischen Pelati, die sehr intensiv sind vom Aroma. Und dann nehme ich gern noch vom Markt ein paar frische, überreife Tomaten dazu.“ Und wenn es mal ganz schnell gehen muss und für die selbst gekochte Tomatensauce keine Zeit bleibt? Auch hier ticken die Küchenprofis privat deutlich entspannter, als man sich das vorstellen mag: „Ich habe immer eine eingekochte Tomatensauce da, manchmal tatsächlich auch nicht selbst gemacht. Das möchte ich gleich mal betonen: Es gibt sehr, sehr gute Tomatensaucen fertig zu kaufen, das ist überhaupt kein Thema“, sagt Poletto.



Ihre Kollegin, die Sterneköchin Lisa Angermann aus dem „Frieda“ in Leipzig, sieht es genauso. „Dosentomaten sind das Beste, was man in der Vorratskammer haben kann, weil sie einfach unglaublich vielfältig sind“, sagt die Gewinnerin der „The Taste“-Staffel 2017. „Ich mache es immer so, dass ich die Dosentomaten ein bisschen einkoche, damit sie noch etwas konzentrierter und intensiver schmecken. Dann kommt da alles rein, was noch so rumfliegt. Oft habe ich eine einsame Zucchini im Kühlschrank, die passt perfekt dazu. Die reibe ich nur schnell über die Vierkantreibe und gebe sie mit in die Sauce. Mit ein paar Kapern oder Sardellen kannst du dir eine schnelle Pasta alla puttanesca kochen“, schlägt Angermann vor. Dafür einfach den Knoblauch in etwas Olivenöl auslassen, Sardellen dazugeben, sodass sie richtig schön wegschmelzen. Nun kommen die eingekochten Tomaten, ein paar Kapern und etwas Kapernwasser dazu, und man lässt es noch einen Moment runterkochen, bevor schon die Nudeln dazukommen.



Auch Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner (bis 2018 im „La Vie“ in Osnabrück, demnächst in Taiwan) greift in seiner Freizeit auf Dosentomaten zurück und hat ein schnelles Rezept parat: „Dosentomaten aufmachen, die Tomaten kurz durchmixen und abschmecken, zusammen mit Nudeln in einen Topf geben und die Nudeln in den pürierten Tomaten gar kochen. Da gebe ich natürlich immer Salz oder Rauchsalz mit rein und frisches Basilikum obendrauf. Manchmal kommen auch ein bisschen Mozzarella mit dazu, Knoblauch, Thymian, Rosmarin – was gerade da ist. Die Nudeln werden jedes Mal etwas anders.“