Essen in Zeiten von Corona : Wer Trost sucht, braucht Nudeln

Das Erste, was die Corona-Pandemie aus den Regalen der Lebensmittelgeschäfte verschwinden ließ, waren Nudeln – ausgerechnet Nudeln, was für eine hintersinnige Doppelironie der Geschichte! Denn zum einen stammt die älteste erhaltene Nudel der Welt aus demselben Land wie das Virus, und zum anderen waren Nudeln das erste Lebensmittel der Menschheitsgeschichte, dessen Verbreitung pandemische Dimensionen erreichte. Das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn man im engsten Familienkreis bei verordneter Selbstisolation seine Hamsterkäufe zubereitet. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, das Virus hätte sich mit derselben Geschwindigkeit ausgebreitet wie die Teigwaren. Dann hätten wir jetzt noch eine Schonfrist von ein paar tausend Jahren.

Wahrscheinlich haben wir – um die Analogien auf die Spitze zu treiben – die Existenz der ältesten aller Nudeln einer gewaltigen Naturkatastrophe zu verdanken. Viertausend Jahre lang lag die fünfzig Zentimeter lange Urnudel aus Hirsemehl in einer versiegelten Schachtel, auf die Archäologen im Jahr 2005 bei Grabungen am Gelben Fluss im Norden Chinas stießen. Die Positionen der Skelette deuten darauf hin, dass die Menschen von einer Flutwelle ertränkt wurden, bevor sie ihre Nudeln aufessen konnten. Der Fund bedeutet allerdings nicht, dass die Chinesen auch die Erfinder der Teigwaren sind. Wahrscheinlich aß man sie schon viel früher überall dort, wo Getreide angebaut wurde. Dass indes kein anderes Volk so früh eine exquisite Nudelküche kultivierte, ist unstrittig und auch kein Zufall, weil sich kaum eine andere Kulturnation seit jeher so stark für seine Kochkultur interessiert wie China. „Für das Volk kommt das Essen dem Himmel gleich“, heißt es in einer Kalligraphie aus dem zweiten Jahrhundert, und der Dichter Lin Yutang befand in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts: „Wenn etwas den Chinesen zu völligem Ernst zwingt, so ist es weder die Religion noch die Bildung, sondern das Essen“ – eine schöne und sehr empfehlenswerte Einstellung gerade in Zeiten von Corona.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Auf welchen Wegen die Nudel ihren Weg nach Europa und schließlich in die ganze Welt fand, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Eine Legende lautet, dass die Araber bei ihrem Vordringen nach Sizilien im neunten Jahrhundert Nudeln im Gepäck hatten und mit ihrer Leidenschaft für Pasta die Italiener infizierten. Eine andere, längst als Humbug enttarnte Legende wirft Marco Polo in die Manege, der angeblich bei seinen Reisen zum Kaiser von China auf den Geschmack kam, die Nudeln seinen Landsleuten als Souvenir mitbrachte und ihnen damit das Tor zu einem kulinarischen Himmelreich aufstieß – beide Legenden stimmen nicht, weil Nudeln schon im Römischen Weltreich bekannt waren.

false