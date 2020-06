Restaurant „Johanns“ : Savannen-Duft am Goldenen Steig

Lassen wir uns ein wenig Zahlenmystik aus dem Bayerischen Wald auf der Zunge zergehen: Am Goldenen Steig, dem mittelalterlichen Handelsweg zwischen Böhmen und der Donau, liegt hinter den sieben Bergen das Kleinststädtchen Waldkirchen, das nur zehntausend Einwohner und trotzdem ein riesenhaftes Modehaus mit neuntausend Quadratmeter Verkaufsfläche hat.

Unter seinem Dach versteckt es das Feinschmeckerrestaurant „Johanns“, das sich nicht nur eines Michelin-Sterns und sechzehn Gault-Millau-Punkten rühmen kann, sondern auch sagenhafte fünfundfünfzig Sitzplätze besitzt, die sechsmal pro Woche mittags und abends fast immer voll belegt sind. Welcher Hexenmeister, welche Zauberfee hat hier die Hände im Spiel und lässt im äußersten Südostzipfel Deutschlands einen solchen kulinarischen Garten blühen, während an vergleichbaren Orten nur die sieben Zwerge ihren Brei auslöffeln?

Die Antwort lautet ganz unmystisch: Garhammer. So heißt das 1896 gegründete Familienunternehmen, das es wundersamerweise geschafft hat, sich fernab aller Großstädte ein treues Stammpublikum mit siebzigtausend Namen in der Kundenkartei aufzubauen und so zu einem Modehaus mit vierzig Millionen Euro Jahresumsatz zu wachsen. Die Kunden reisen aus München, Nürnberg, St. Pölten oder Prag an, verbringen einen ganzen Tag in Waldkirchen und bekommen natürlich Hunger. Was also lag näher, als eine Gastronomie im Haus zu eröffnen? Und da in Waldkirchen jeder jeden kennt, wussten die Besitzer des Garhammer von Michael Simon Reis, der in die weite Welt hinausgegangen war, um sein Glück als Koch zu finden.

Brotzeit bleibt Brotzeit

Er arbeitete bei allerersten Adressen, bei Johanna Maier in Filzmoos und Heinz Reitbauer im „Steirereck“ in Wien, war im Zwei-Sterne-Haus „Tristan“ auf Mallorca und im Drei-Sterne-Weihetempel „Arzak“ in San Sebastián, studierte zwischendurch noch Pädagogik und sagte nicht nein, als sich ihm die Möglichkeit bot, nach Hause zurückzukehren.

Das war im Jahr 2013, und es kam, wie es kommen musste in Märchen, die wahr werden: Reis bekochte seine Gäste derart gut, dass er sofort einen Michelin-Stern bekam, obwohl das weder Sinn noch Zweck der Übung war. Schließlich stand er in einem Modehaus am Herd und sollte die Tageskundschaft verköstigen. Nichts anderes macht er ja seit dem ersten Tag: Er serviert die typische Bayerwaldküche, die er so behutsam modernisiert, variiert und nobilitiert, dass sie jeder verstehen und auch von eher ungeübten Feinschmeckern genossen werden kann.

Und das geht so: Als Grüße aus der Küche füllt er ein Bachforellen-Tatar mit Rahmgurken in einen Cornetto, formt aus Rüben und Ingwer ein Panna cotta, dekoriert Butternusskürbis mit einem Gelee von gerösteten Hanfsamen, serviert gebackenes Gemüse als Chips und hängt einen Hanzendorfer Schinken über eine stählerne Wäscheleine. Dann kommt die „Brotzeit“ als Carpaccio vom gepökelten Wollschwein, über dem Senfgurken, Radieschen, Rosinensenf, Bier-Radi und fein geriebene Entenleber als vornehmer Ersatz für die klassische Streichwurst liegen – Brotzeit bleibt Brotzeit bei Reis, der dem Original allerdings mit kunstvoller Konsequenz alle Grobheit austreibt.