An sich ist der Frankfurter ein toleranter Mensch, der fünfe gerne gerade und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, solange sein Schoppeglas anständig mit Ebbelwei gefüllt ist. Bei einer Sache aber hört der liberale Spaß schlagartig auf: Die Franzosen sollen ruhig in ihr Bouquet garni oder ihre Herbes de Provence je nach Lust und Laune hineinwerfen, was sie wollen, und bei den Argentiniern mit ihrem Chimichurri oder den Orientalen mit ihrem Zatar ist es nicht anders.

In die original Frankfurter Grüne Soße aber gehören die immergleichen sieben Kräuter, das ist kanonisch, das ist so wenig verhandelbar wie das „Vaterunser“. Und weil es im ganzen Abendland eine derart kompromisslos komponierte Kräutermischung kein zweites Mal gibt, trägt die Frankfurter Seelenspeise völlig zu Recht das Gütesiegel einer geschützten Herkunftsbezeichnung der EU, was sie zu einem genauso kostbaren kulinarischen Gut wie Parmesan oder Champagner macht.

Schon der Großvater konzentrierte sich auf die Grüne Soße

Die Ursprünge der Grünen Soße liegen im Dunkeln der Geschichte, doch Rainer Schecker hat da seine Theorien, und wenn es einer wissen muss, dann er. Seit tausend Jahren lebt seine Familie in Frankfurt, die längste Zeit davon als Mitglieder der 945 gegründeten Zunft der Mainfischer, der ersten überhaupt in Deutschland. Auch im frühen 20. Jahrhundert waren die Scheckers noch eng mit dem Fluss verbunden: Ein Teil der Familie betrieb die Fähre bei der Gerbermühle, einst das Stammausflugslokal der Goethes, ein anderer Teil „Scheckers Badeanstalt“ am Eisernen Steg, in der halb Frankfurt das Schwimmen lernte.

Doch mit der fortschreitenden Indus­trialisierung wurde der Main immer schmutziger, sodass sich Rainer Scheckers Urgroßvater auf den Gemüseanbau verlegte. Er fing klein in Oberrad an, Frankfurts Gärtnerstadtteil, während sich die Urgroßmutter als eine der Frankfurter „Hockerinnen“ verdingte, stoische Marktfrauen, die mit ihrem Gemüse auf Schemeln am Römerberg hockten. Schon der Großvater konzentrierte sich dann auf die Grüne Soße, und sein Enkel ist heute einer der beiden letzten Bauern, die nichts anderes anbauen als die sieben kanonischen Kräuter.

Die meisten davon wachsen seit jeher wild am Main und wurden wahrscheinlich schon von den Kelten genutzt, wobei sich Rainer Schecker gut vorstellen kann, dass sie ihre saure Milch mit den Kräutern wieder genießbar machten. Er weiß auch, dass es in Ligurien und bei den Hugenotten ähnliche Rezepturen wie die Grüne Soße gibt, und vermutet, dass sie in die Frankfurter Kräutermischung einflossen: Frankfurt sei eine kosmopolitische Stadt der Messen und Kaiserkrönungen und habe außerdem den Glaubensflüchtlingen aus Frankreich eine neue Heimat geboten, deswegen sei es wahrscheinlich, dass die Grüne Soße einen illustren Stammbaum habe.