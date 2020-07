Kochen für Anfänger : „Nudelwasser muss richtig nach Meer schmecken“

Gerade als ich dem grünen Spargel mit dem Spargelschäler zu Leibe rücken will, verstummt der Koch. „Herr Mangold, hallo?“ Mit einer Hand fuchtle ich vor seinem Gesicht herum, aber Matthias Mangold verzieht keine Miene. Die Verbindung ist weg. Die Technik ist eine der Tücken unseres kleinen Experiments.

Ich stehe mit geblümter Schürze in meiner Küche in Stuttgart. Mangold sitzt, dem besseren Empfang geschuldet, an seinem Schreibtisch im pfälzischen Venningen. Wir haben uns zu einem Interview mit virtuellem Kochkurs verabredet, und nun bin ich etwas nervös. Am Vortag bin ich mit der gemailten Einkaufsliste losgezogen, habe Spargel auf dem Markt, Eier, Bergkäse und einiges mehr besorgt.