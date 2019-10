Koch Dan Barber im Interview : „Ich habe nicht als Umweltschützer angefangen, sondern als Verfechter des Geschmacks”

Dan Barber ist einer der bekanntesten Köche Amerikas – und hat schon die Obamas bei ihrer Ernährung beraten. Im Interview spricht er über Nachhaltigkeit in der Gastronomie, Fleischgenuss und die Rolle des Kochs in der Gesellschaft.

Sie engagieren sich als Koch für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln, gelten in der Sache als Aktivist. Gab es einen entscheidenden Moment, in dem Sie erkannt haben, dass Sie sich in Ihrer Rolle als Koch auch zu Umweltthemen äußern oder war das eine natürliche Entwicklung?

Ich weiß nicht, warum es mich zu einem Aktivisten macht, wenn ich über gutes Essen spreche, über das Recht auf Geschmack und die Wichtigkeit guten Bodens. Ich plädiere für gutes Essen und das ist die Schwelle für Aktivismus? Das habe ich nie wirklich verstanden. Ich bin ein Koch, der, wenn überhaupt, für die Art von Dingen eintritt, die mich wie einen besseren Koch aussehen lassen. Was mich antreibt war immer, dass meine Art zu Kochen so simpel ist. Mein Plating ist sehr schlicht und die Anzahl der Zutaten pro Teller sehr begrenzt. Normalerweise sind es höchstens zwei oder drei. Und so bin ich immer wieder gezwungen, Produkte zu bekommen, die für sich stehen. Das ist es, was all das ausgelöst hat. Mein ganzes Streben dreht sich um den Geschmack. Wenn man den Geschmack verfolgt, verfolgt man all diese anderen großen Themen auch. Ich hatte keine Ahnung von Samen, meine Güte, ich suchte nur nach solchen, die gut schmeckten. Dann wurde mir klar, dass die Rückkehr zu den alten Sorten nicht der richtige Weg ist, um die Aromen von früher zurückzubekommen. Wir müssen sie aktualisieren, aber wir müssen es richtig, angemessen machen. Wir können dadurch bessere Aromen bekommen, mehr Menschen ernähren und eine bessere ökologische Funktionsfähigkeit erhalten. Also diese Idee, dass alles mit dem Geschmack beginnt, könnte nicht wahrer sein. Ich lerne diese Lektion immer wieder aufs Neue. Ich habe nicht als Umweltschützer angefangen, sondern als Verfechter des Geschmacks.