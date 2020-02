Food-Odyssee : Ist dies das perfekte Wiener Schnitzel?

Unser Food-Autor war in Österreichs Kapitale unterwegs und fand in einem der Wirtshäuser eines, von dem er meint: Das könnte es sein. Ein Porträt und ein Rezept.

Ist das Schnitzel im „Gasthaus Ubl“ in Wahrheit ein Import aus Italien? Für unseren Food-Autor steht jedenfalls fest: So muss ein echt pfannengebackenes Wiener Schnitzel aussehen. Bild: Platt

Wien ist voller Schnitzel. Im ersten Bezirk herrscht wahrscheinlich sogar die höchste Schnitzeldichte der Welt. Auch in den übrigen Quartieren mangelt es nicht an Stätten, wo es zubereitet und verzehrt wird. Es kommt auf die unbekleideten Tische der „Beisl“ – der hiesigen Wirtshäuser – genauso wie auf das blütenweiße Tuch von Gourmetrestaurants, es gerät in Fleischereien zwischen zwei Semmelhälften, wird in Form von Mundbissen, in denen Zahnstocher stecken, vom Buffet herangetragen und macht sich im Kaffeehaus ungeniert zwischen Melange und Apfelstrudel breit.

Mitunter absolviert es zu mitternächtlicher Stunde noch einen Auftritt, um die Gäste eines Balls zu stärken, oder steht in der offenen Salonküche des Restaurants „Meissl & Schadn“ wie ein Pop-star im Mittelpunkt einer Show. Ob Gasthaus-, Kaffeehaus-, Buffet-, Metzgerei-, Pop- oder Ballschnitzel: Stets ist es Bestandteil der lokalen Kultur, was einiges über seinen Charakter und die Begeisterung sagt, die es bei Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen hervorruft.