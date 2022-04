Praxistest bestanden : Frischer Ingwer aus Bayern

Aktualisiert am

Ein in Deutschland eher ungewöhnliches Gewächs: Ingwerknollen wachsen im Gewächshaus in Bamberg. Bild: dpa

In Deutschland ein eher ungewöhnliches Gewächs: In Bayern bauen Landwirte erfolgreich Ingwer an. Seit 2017 laufen die Experimente mit der scharfen Knolle, die sonst vor allem aus China und Indien importiert wird.