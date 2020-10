Rezepte für indische Küche : „Kaufen Sie nie schon gemahlene Gewürze“

Mrs. Khan, Sie sind eine der gefragtesten Chefköchinnen Englands, wurden durch die Netflix-Serie „Chef’s Table“ international bekannt. Von Haus aus sind Sie aber Juristin, und als Sie Anfang der 1990er von Indien zu Ihrem Mann nach Großbritannien zogen, wussten Sie noch nichts über das Kochen. Wie haben Sie Ihre Begeisterung entdeckt?

Meine Ehe war arrangiert, es war keine Liebeshochzeit. Ich kannte meinen Mann also noch gar nicht, als ich nach England kam. Ich war damals sehr allein, und mir wurde klar: Ich kann das Wetter in diesem Land nicht ändern, ich kann nichts an der Einsamkeit ändern, ich kann die Person, die ich geheiratet habe, nicht ändern. Aber ich kann verändern, was ich esse, ich kann die Düfte und das Aroma in meiner Küche verändern – und in der kurzen Zeit, in der ich dort die Gerichte meiner Mutter zubereitete, war ich wieder zu Hause. Die Küche, das ganze Haus schien sich auf einmal in Indien zu befinden, nicht in England. Wenn ich das Essen meiner Mutter kochte, fühlte es sich beinahe so an, als stünde sie neben mir. Ich kochte nicht, weil ich hungrig war, es war mehr als das. Meine Seele war hungrig. Mein Herz war hungrig. Es war ein Hunger, der schlicht mit Einsamkeit zu tun hat.