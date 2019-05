Aktualisiert am

Sternekoch Serkan Güzelcoban : „Ich kombiniere türkische Seele und schwäbische Perfektion"

Herr Güzelcoban, Sie sind als der Sohn türkischer Eltern in Stuttgart geboren und aufgewachsen, Sie betreiben in der Kleinstadt Öhringen im fränkischen Nordosten Baden-Württembergs Ihr Restaurant „Kleinod“ und bezeichnen sich als königlichen Württemberger. Was ist Ihr deutsches Lieblingsgericht?

Sauerbraten. Und geschmorte Ochsenbacken.

Und das türkische?

Mit Lammhack gefüllte Auberginen von meiner Mutter. Das war schon immer so, und wenn ich mit meiner Frau und den Kindern zu Besuch komme, dann gibt es das auch heute noch für mich. Meine Frau hat es vielleicht vierzigmal versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Das kann nur meine Mutter.