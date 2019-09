Wer fastet, lebt gesünder : Die heilsame Kraft des Nahrungsverzichts

Aktualisiert am

Als Andreas Michalsen das erste Mal die Fasten-Klinik Buchinger in Überlingen am Bodensee besuchte, blickte man noch argwöhnisch auf das Fasten, und scharfe Kritiker taten die Methode als esoterisch angehauchten Humbug ab. Als propagierten es nur ein paar bärtige Spinner, die ihre Patienten kostengünstig darben lassen wollten. Das war 1993, und Michalsen arbeitete noch als Assistenzarzt.

Inzwischen ist er Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin, das postkartenidyllisch am Wannsee liegt und mehr von einem Urlaubsort als einem Krankenhaus hat. Seit Monaten steht Michalsens Buch „Mit Ernährung heilen“ auf den Bestsellerlisten ganz oben, und auch sein ebenfalls im Insel Verlag erschienenes Vorgängerwerk „Heilen mit der Kraft der Natur“ war ein großer Erfolg. Was Peter Wohlleben publizistisch für die Welt der Bäume ist, ist Andreas Michalsen für die der Medizin - besonders für das Fasten.