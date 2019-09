Haribo sortiert jetzt vor : Sortenreine Bärchen

Egal ob auf dem Kindergeburtstag oder Jahre später zum Horrorfilm auf dem Sofa: Das Snackritual beim Gummibärchenessen bleibt zeitlebens gleich. Mit akribischer Sorgfalt werden die Gummibären erstmal nach Farben sortiert und je nach Vorlieben in einer bestimmten Reihenfolge vernascht. Die ungeliebte Sorte wird üblicherweise zuerst verputzt, es ist quasi als ungeschriebenes Gesetz, sich die liebste Sorte für den Schluss aufzuheben. Der blinde Griff in die Tüte gilt in Liebhaberkreisen als Akt eines Seelenlosen – doch genau den will der Süßwarenhersteller seinen Fans künftig ermöglichen.

Schon im Juli verkündete Haribo, der Konzern wolle künftig nach Farben sortierte Gummibärchen anzubieten. Jetzt ist es soweit: Mit kleinen 75-Gramm-Packungen sollen ab September Zeit und Nerven wählerischer Esser geschont werden. Und für diejenigen, denen das zu wenig ist, gibt es die sortierten Gummibärchen auch kiloweise online kaufen. Passionierte Gummibärchen-Esser sollten allerdings schnell ins Regal oder zum virtuellen Einkaufswagen greifen, denn: das Angebot ist limitiert. Wie lange die sortenreinen Bärchen verfügbar sein werden, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings müssen die Fans etwas tiefer in die Tasche greifen, wenn sie sich das Sorten fischen sparen wollen: Die sortierten Naschereien liegen im Kilopreis etwas über den Gemischten.

Die Geschichte der Goldbären reicht frei nach dem Motto „Old but Gold“ Jahrzehnte zurück. Im Jahr 1922 schuf Hans Rieger in Bonn den Urvater der heutigen Gummibärchen. Inspiriert von dressierten Bären, die mit Schaustellern und Gauklern durch die Städte zogen, wurde das Tierchen aus Gummi arabicum zunächst unter dem Namen „Tanzbär“ verkauft. Bevor er im Jahr 1960 seine runde und beleibte Form von heute annahm, trat der Goldbär in seinen jungen Jahren noch wesentlich schlanker, fast schon hager, auf. Trotz der begrenzten Körpermasse soll schon Kaiser Wilhelm II. den Goldbären als das Beste, das die Republik hervorgebracht hat, angepriesen haben – ob der Kaiser wohl auch eine Lieblingssorte hatte?