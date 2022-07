Gesunde Ernährung : „Hafermilch sollte man nicht trinken“

Aktualisiert am

Warum Essig gegen Bauchfett hilft und in welcher Reihenfolge man seine Mahlzeiten einnehmen sollte, um abzunehmen: Eine Biochemikerin erklärt, was gut ist für Blutzuckerspiegel und Lebensqualität.

Was ist gesünder: Kuh- oder Hafermilch? Bild: dpa

Frau Inchauspé, Sie sagen, dass unser Körper die ganze Zeit über mit uns spricht und wir einfach nur nicht wissen, wie man ihm zuhört.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Ja, ich finde es schade, dass die Leute lieber Medikamente nehmen, um ihre Symptome zu bekämpfen, statt ihrem Körper zuzuhören. Sie sollten sich vielmehr fragen: Was will mir mein Heißhunger sagen? Was meine Pickel, meine Migräne, meine Konzentrationsprobleme? Meine Müdigkeit, meine Gewichtszunahme? Ich selbst hatte früher einige mentale Probleme. Als ich den Zusammenhang mit meiner Ernährung sah und sie umstellte, wurde ich geheilt.