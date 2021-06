Grillen für Leistungssportler : Mit der Kraft der Insekten

Appetit auf Grillen? Kommt drauf an. Ja, wenn es um Rumpsteak, Thunfisch, Gemüse auf dem Rost geht. Nein, wenn es um Insekten geht. Entschiedenes Nein. So geht es hierzulande vielen. Die Vorstellung, Grillen als Bestandteil menschlicher Ernährung in Betracht zu ziehen, stößt, anders als etwa in Asien, auf hartnäckige Vorbehalte.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Bei Adam Ondra ist das anders. Das liegt weniger daran, dass der 28 Jahre alte Tscheche gerne auch Ungewöhnliches isst, wie er sagt. Es ist vielmehr eine rein rationale Entscheidung. Ondra ist Leistungssportler, für viele ist er der beste Kletterer der Welt, ob am Fels oder in der Halle. Er ist mehrfacher Kletter-Weltmeister, gewann den Gesamtweltcup, durchstieg als Erster eine Felsroute im bisher höchsten Schwierigkeitsgrad 9c und gilt bei der Olympia-Premiere der Sportkletterer im Sommer bei den Spielen in Tokio als Medaillenfavorit.

Für einen Profisportler wie Ondra ist die richtige Ernährung ein Erfolgsfaktor. „Es wäre unsinnig, wenn ich so viel trainieren würde und mir dann durch schlechte Ernährung wieder vieles kaputt machen würde“, sagt er. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit in Training und Wettkampf, sondern auch, was die Regeneration betrifft. „Wenn ich etwa abends Alkohol trinke, sinkt die Schlafqualität, und die Erholung leidet.“ Also lässt er das mit dem Alkohol. Meistens zumindest.

Die Disziplin bei der Ernährung ist kein großes Opfer für ihn. „Mir schmeckt das meiste, was gesund ist. Und vieles von dem, was nicht gesund ist, esse ich ohnehin nicht gern.“ Fastfood zum Beispiel. Ein unerlässlicher Bestandteil seines Ernährungsplans dagegen sind Proteine – und da kommen die Grillen ins Spiel. „Grillen sind eine nachhaltige, ressourcenschonende Art, den Körper mit hochwertigem tierischem Protein zu versorgen“, sagt Ondra.

Energieriegel und Pulvermixturen aus Grillen

Im Vergleich etwa zu Rindfleisch fällt bei der Insektenzucht nur ein Bruchteil des Wasserverbrauchs an, es entstehen weniger klimaschädliche Treibhausgase, es wird kaum landwirtschaftliche Nutzfläche beansprucht, und der Futterverbrauch ist weit geringer. Weil ihm die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln am Herzen liege, weil er als Spitzensportler auf eine reichhaltige Proteinversorgung angewiesen sei, und weil er von der Notwendigkeit einer umweltverträglicheren Proteinquelle für die wachsende Weltbevölkerung überzeugt ist, arbeitet Ondra mit dem Hersteller Sens zusammen, der beispielsweise Energieriegel und Pulvermixturen mit aus Grillen gewonnenem Protein anbietet. Der Geschmack? Relativiert sich bei Schokoladen- oder Erdnussbutterriegeln sowieso. Das Proteinpulver mischt Ondra etwa beim Frühstück gerne in Porridge oder Müsli – „da schmeckt man es ohnehin kaum raus“. Wie gesagt: Es ist weniger eine Bauch- denn eine Kopfentscheidung.

Falls sich das Training und die Ernährung bei Olympia tatsächlich auszahlen sollten für Adam Ondra, könnte sein strenges Ernährungsregime aber ausnahmsweise mal ins Wanken geraten. Bei seinen Kletteraufenthalten in Spanien und Frankreich hat er schließlich auch erfahren, wie man sich für persönliche Erfolge angemessen belohnen kann. Zum Beispiel mit einem guten Glas Rotwein.